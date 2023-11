Haber: Mert Osman Erman

Davaya göre ünlü rock müzisyeni, 1989'da New York'taki şiddet dolu bir otel odası olayında Kennedy'ye saldırdı.

Kennedy, iddia edilen saldırı nedeniyle anksiyete ve depresyon teşhisi konuldu, dava diyor.

Rose'un temsilcileri, BBC News'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Kennedy, dava dosyasında Rose'a kasıtlı duygusal sıkıntı ve cinsiyetle motive edilen şiddet nedeniyle tazminat talep ediyor. Avukatları bir jüri mahkemesi talep etti.

Dava, cinsel saldırı mağdurlarına, orijinal zaman aşımı ne zaman dolmuş olursa olsun, dava açma hakkı tanıyan bir yasa süresinin bitiminden birkaç gün önce New York Yüksek Mahkemesi'ne dosyalanmıştır.

Kennedy, 1989'un başlarında New York City'deki bir gece kulübünde Guns N' Roses solisti ile tanıştığında 26 yaşında Penthouse dergisi için model olduğunu söyledi.

Dava dosyasına göre müzisyen, birkaç saat sonra otel süitinde fiziksel ve cinsel saldırıya uğradı.

Rose'un avukatı Alan S Gutman, CNN'e yaptığı açıklamada Kennedy'nin iddialarını reddetti.

"Basitçe söylemek gerekirse, bu olay hiç yaşanmadı," diyen Gutman, Rose'un Kennedy ile hiç tanışmadığına dair "hiçbir hatırası olmadığını" ekledi.

Dava dosyasına göre Rose, Kennedy'yi ve başka bir modeli otel süitindeki bir partiye içki ve uyuşturucu ile davet etti.

Kennedy, Rose'un onu "duvara itip öpmesinden" hoşlanmadığını söylese de, gece ilerledikçe rock yıldızına olan bakışı değişmiş.

Dava dosyasına göre Kennedy, Rose'un diğer model ile "agresif" ve "model için acı verici görünen" bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini gördü.

Davaya göre Guns N' Roses solisti daha sonra Kennedy'ye karşı öfkeli bir olayda fiziksel saldırıda bulundu.

İddiaya göre Kennedy'yi "saçından tutup süiti boyunca sürükledi". Kennedy, kanadığını ve ayrılmaya çalıştığını, ancak Rose'un onu engellediğini ve cinsel saldırıya devam ettiğini iddia ediyor.

Saldırıdan bu yana Kennedy, şikayetin iddia ettiği gibi "ömür boyu süren duygusal, fiziksel, psikolojik ve mali etkiler" yaşamış ve Guns N' Roses müziğini duyduğunda "post travmatik stres bozukluğu benzeri belirtiler geliştirmiştir."

Kennedy'yi temsil eden Dr. Ann Olivarius, müzik endüstrisinin benzer taciz örneklerine izin verdiğini iddia etti.

Kennedy'nin "cesareti umut ediyoruz ki diğer mağdurların seslerini bulmalarına yardımcı olur ve müzik endüstrisi için önemli bir dönemeç olur" diyor.

Kennedy, iddia edilen olayın bazı yönlerini 2016 tarihli "No One's Pet" adlı otobiyografisinde ve 2021 yapımı "Look Away" adlı belgeselde paylaştı. Bu belgesel müzik endüstrisindeki istismar iddialarını detaylandırıyor, Rolling Stone dergisi bildirdi.

Axl Rose daha önce de saldırgan davranış iddialarıyla karşılaştı.

Geçmiş partnerleri Erin Everly ve Stephanie Seymour, 1994'te People dergisinin kapağında Axl Rose'u fiziksel saldırı ile suçladı; bu da Kennedy'nin dava dosyasında belirtildi.