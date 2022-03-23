Bilge CEYHAN

ANKARA’DA YARDIMSEVERLİĞİ İLE ÖNE ÇIKAN SİYASETÇİLERDEN BİR TANESİ CENGİZ BAĞCI

Cengiz Başkanım, okuyucularımız için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

1971 Almanya doğumluyum evli 2 çocuk babasıyım, bir çok sivil toplum kuruluşunda görev yaptım. Siyasetçiyim.

Şuandaki görevleriniz nelerdir?

Haymana Dernekler Federasyonunun başkan yardımcısıyım, On Bir Ateş Futbol Kulübünün başkan yardımcısıyım, Zafer Partisi’nin genel başkan yardımcısıyım..

Bilinen, tanınan sevilen bir siyasetçi olduğunuzu biliyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında büyük bir ağırlığınız var. Çeşitli Siyasi partilerden de bir çok teklifler aldınız. Tercihinizi neden Zafer Partisi’nden yana kullandınız?

Öncelikle sayın genel başkanımın milliyetçi, Atatürkçü bir kişiliği olduğunu biliyordum. Kendisinin vizyonu, misyonu, bilgisi Türkiye Cumhuriyeti için gerekli olduğunu, bunu da beraber başarabileceğimize inandığım için Zafer Partisi’ni tercih ettim.

Parti olarak ülkemiz için projeleriniz nelerdir?

Zafer Partisi olarak öncelikli projemiz Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleridir. Suriyeliler Ülkelerine dönünce ekonomik olarak rahatlamanın önü açılacaktır. Kiralar, market alımları, ilaçlar başta olmak üzere hepsi ucuzlayacaktır. Zafer Partisi olarak tarım, hayvancılık, sanayileşme, üretim ve Türk parasının değerlendirmesiyle ilgili bir çok çalışmamız vardır. Köy okullarını açacağız, Andımızı tekrar okullarda okutacağız. Türkiye'yi AVM’ler Türkiye’sinden yerli katma değerli üretim yapan fabrikalar Türkiye’sine dönüştürülecektir. Terörle mücadele kararlılıkla devam edecektir. Parti içinde kendi branşlarında uzmanlaşmış ve ülkesi için her türlü fedakarlığı yapacak bir çok arkadaşım var.

Ülkemizin şu an bulunduğu ekonomik ve siyasi sıkıntılardan nasıl kurtulabileceğini düşünüyorsunuz?

Sadece ülkemizde değil dünyada ekonomik bir sıkıntı var. Öncelikle dışa bağımlılıktan kurtulmamız kendimizin üretmesi gerekmektedir. Verimli topraklarımız en iyi şekilde değerlendirilecektir. Ülkemizde sadece turizme dayalı bir gelir vardır. Bununda en ufak bir krizde ekonomimize zararı büyüktür. O yüzden öncelik tarım, sanayi, üretim yeterli olmalıdır. Denizlerden, gümrüklerden, limanlardan alınan vergilerde eklenince ülkemizin ekonomik açıdan bir sıkıntısı kalmayacaktır.

Partiniz sürekli ırkçılıkla suçlanıyor. Bununla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?

Evet Zafer Partisi ve liderimiz sayın Ümit Özdağ sürekli olarak ırkçılıkla gündeme geliyor. Bizde halkımıza soruyoruz. Hiç bir Türk vatandaşı sığınmacılara veya yabancılara saldırdı mı, çocuklarına , genç kızlarınıza tecavüz etti mi? Hayır fakat hepimizin bildiği gibi bu yabancılar bizim halkımıza çeşitli zararlar verdiler. Sayıları yaklaşık 10 milyonu bulan yabancılar belli bir süre sonra vatandaşlıkta alıyor. En ufak bir tehlikede yüzlercesi bir araya gelip saldırganlaşıyorlar. Suriye de iç savaş çıktığından beri Esat rejimi defalarca af çıkardı. Yani bir tehlike kalmadı.

Kadın ve çocuğa yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son yıllarda sosyal medya üzerinden tanışan insanlar karşılarındaki insanları hep hayal ettikleri insan sanıyorlar bu yüzdende karşılarındaki insanlara çabuk inanıp çabuk kanıyorlar. Bu insanlar uyuşturucu mu kullanıyor, alkolik mi, katil mi, cani mi hiç düşünmüyorlar. Şiddetin büyüğü buradan geliyor. Bir diğeri de ekonomik sıkıntı. İnsanlar ekonomik sıkıntıdan bunalıp strese girip saldırganlaşıyorlar diye düşünüyorum.

Ankara da geniş bir çevreniz olduğunu; sevilip sayıldığınızı biliyoruz. Hedefleriniz nelerdir?

Öncelikle Zafer Partisi kurulmadan önce 80’e yakın sivil toplum kuruluşu ve hemşehri dernekleri bana ve Zafer Partisi’ne destek sözü vermişti. Tabi sivil toplum kuruluşları çok önemli. Vatandaşlarımın da şahsıma karşı vermiş olduğu büyük bir destek var. Allah nasip ederse genel başkanım ve genel merkez arkadaşlarımın da destekleriyle partimizi en üst noktada temsil etmek isterim.

Zafer Partisi olarak hangi ittifakta yer alacaksınız?

Şu an için sayın genel başkanımın da söylediği gibi seçime tek başımıza girmek hedefimiz, ama hiç bir partiye de kapımızı kapatmadık.

Zafer Partisinin beklediği oy oranı kaçtır?

Her geçen gün Zafer Partisi’ne karşı halkımızda büyük bir sevgi oluşmaktadır. Şuan içi yüzde 5’lerde olan oy oranımız inşallah daha da yukarlara doğru gitmektedir. Secime kadar Yüzde 10’u rahat geçebiliriz ama hedefimiz yüzde 20 ile 25 arasındadır.

Bu söyleşi için çok Teşekkür ediyorum Cengiz Başkanım. Size ve partinize başarılar diliyorum.