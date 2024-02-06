HABER: TEVFİK ERK

Gazeteciler Sosyal Sorumluluk Projeleri Derneği (GASSOPDER) Başkanı ve YGD Üsküdar Temsilcisi Yaşar Kaba’ın Divan Başkanlığını, Vergül Tan ve Yasemin Çağlayan’ın divan üyeliği yaptığı Genel Kurulda, tek liste ile seçime gidildi. Yoğun katılımlı gerçekleşen Genel Kurul da Yavuz Yılmaz oy birliği ile başkan seçildi.

Genel Kurul, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşının okunması ile birlikte başladı.

Genel Kurul toplantısında, Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği’nin İstanbul Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na katılımı oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan seçimde ise tek liste ile seçime giren Yavuz Yılmaz, yapılan açık oylamada oy birliği ile Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı seçildi.

Yavuz Yılmaz; Gazetecilerin ekonomik koşullarını iyileştireceğiz

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı (YGD) Başkanı Yavuz Yılmaz, Genel Kurul’a yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği üyeleri, değerli misafirler,

Öncelikle hepinizin burada olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Cumhuriyetin 100. yılında bu önemli derneği kurmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği'nin bu önemli gününde sizlerin desteği ve katılımı ile gerçekten güzel bir Genel Kurul gerçekleştirdik.

Bu vesileyle, beni Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı seçmenize olan güveniniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu sorumluluğu omuzlarım üzerinde taşıyacağımı bilmenizi isterim.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği'nin temel amacı gazetecilik mesleğini onurlandırmak ve meslek mensuplarının birliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz her geçen gün büyümekte ve daha da güçlenmektedir. Sizlerin desteği ve katkıları sayesinde daha da ileriye gitmek için önemli adımlar atacağımızdan emin olabilirsiniz.

Gazetecilik mesleği günümüzde çok önemli bir role sahiptir. Haber almanın ve doğru bilgilere ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu olan gazetecilik, demokrasinin temel taşıdır. Doğru bilginin toplumun aydınlanmasında ve yönlendirilmesinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, gazetecilik mesleği için çalışan herkesin haklarını korumak ve geliştirmek için el birliğiyle hareket edeceğiz.

Öncelikli hedeflerimizden biri, mesleğimizi icra eden gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmektir. Bunun yanı sıra, gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak doğru, tarafsız ve güvenilir haberlere ulaşmanın kolaylaşması için çaba göstereceğiz. Eğitim çalışmaları, etkinlikler ve işbirlikleri ile gazetecilik mesleğini daha da yükseltmek ve geleceğine güvenle bakmasını sağlamak amacındayız.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği olarak üyelerimizin her konuda desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin önerileri, fikirleri ve katkıları, derneğimizin başarısı için çok değerlidir. Her birinizi, derneğimizin çalışmalarına aktif olarak katılmaya ve derneğimizi güçlendirmeye çağırıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere bir kez daha Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı olarak teşekkür ediyor, derneğimizin daha da büyüyüp güçlenmesi için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimi belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."

Genel Kurul, görüş ve temenniler maddesinde, Demirhan Durmuş Çelen, Hüzün Yücel, Süleyman Hilmi Eren, Hikmet Aydoğan, Yalçın Bel ve Zafer Yılmaz’ın konuşmaları ile son buldu.