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TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

BAYRAM tatili için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM yolunun Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, ulaşım aksamadı. 

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.  TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde akıcı yoğunluk oluştu. TEM yolu geçişinin Derince ile İzmit arasındaki yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşlasa da aksama olmadı. Bayram tatili nedeniyle trafik ekipleri ise denetimlerini artırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri, zaman zaman yağmur yağdığını belirterek, olası kazalara karşı sürücülere yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıTatilTem OtoyoluTrafik
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