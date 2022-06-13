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Karaman'da koyun otlatırken sele kapılan kadın öldü

KARAMAN'da koyun otlatırken sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan aileden Şehrivani Canıvar (35) yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında bulunan eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğu ise son anda kurtuldu. 

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:35
Karaman'da koyun otlatırken sele kapılan kadın öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde meydana geldi. 1'i 8 aylık bebek olmak üzere 5 çocuk annesi Şehrivani Canıvar, eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğuyla birlikte koyun otlattıkları sırada dere yatağındaki arı kovanını fark etti. Kovanla ilgilendikleri sırada yağış sonrası oluşan sel suları dere yatağını bastı. Durumu fark eden Fatih Canıvar, yanındaki çocuğunu kolundan tutup kurtarmak isterken, eşi Şehrivani Canıvar sel sularına kapılarak akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

İhbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler yaptıkları arama sonucu Şehrivani Canıvar'ın cansız bedeni yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayalığın kenarında bulundu. Sudan çıkartılan Canıvar'ın cesedi otopsi için Karaman Eğitim  ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Canıvar çiftinin, koyunlarının ise sel sırasında 12 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte dere yatağına yaklaşık 100 metre uzaklımktaki arazide olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanYağmurSelŞehrivani CanıvarAşağı Erenkavak Köyü
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