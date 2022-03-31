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Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede

KARADENİZ Bölgesi'nde son günlerde artan hava sıcaklığıyla karların eridiği, yumuşayan toprakta heyelan meydana geliyor. Bölgede heyelanlı yamaçlarda askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışıyor. Rize’nin Hemşin ilçesinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar ise riskli kayaları düşürüyor.

31 Mart 2022 Perşembe 10:23
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, son günlerde yükselen hava sıcaklığıyla ve ani kar erimeleriyle yumuşayan toprakta heyelan oluşuyor. Bölge genelinde 400'ü aşan heyelanda Trabzon'da 4 kişi hayatını kaybetti, evler ve altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Heyelanlarda kara yollarına düşen kayalar ise ulaşımın aksamasına yol açtı.

RİSKLİ KAYALAR DÜŞÜRÜLÜYOR

Bölgede heyelanlı yamaçlarda askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışıyor. Rize'nin Hemşin ilçesi Taşköprü mevkisinde halatlarla yamaçlara tırmanan dağcılar, riskli kayaları düşürüyor. Ulaşıma kapatılan kara yolu, yapılacak çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılacak. Ulaşım, yan servis yolundan sağlanıyor.

'RİSKLİ ALANLARDA ÖNLEM ALINMALI'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, havaların aniden ısınmasıyla yamaçlarda biriken karların hızla eridiğini belirterek, olası heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Prof. Dr. Bektaş, "Karadeniz’in ısınmasıyla yükselen nemli hava, dağların kuzey yani denize bakan yamaçlarında ani yağmur şeklinde dökülüyor. Bu da heyelanlara sebebiyet veriyor. Bölgede kaya düşmelerine karşı riskli alanlarda önlemler alınmalı. Önümüzdeki dönem riskli" dedi.

'KORKUYORUZ'

Yağmur yağdıkça heyelan korkusu yaşadıklarını söyleyen Nazmi Pastırma ise "Hemşin yol güzergahında afetler oluyor, heyelanlar yaşanıyor. Yağmur yağdığı için afetler olmaya devam ediyor. Şimdi ekipler bizim yoldaki heyelanı temizlemek için çalışıyor ancak yağmur yağdıkça endişelerimiz devam ediyor. Üstten kaya gelir mi, diye korkuyoruz" diye konuştu.

Nurettin Arslan da "Afet bölgesi olduğumuz için heyelanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok kar yağdı, toprak yumuşadı, yollarda kaya düşmesi riski yaşanmaya başlandı. Korkuyoruz, önlemler alınması gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizYağmurSelHeyelanKaya
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