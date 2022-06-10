Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.572,39
ALTIN
1.000,75
DOLAR
16,99
STERLİN
21,17
EURO
18,01
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bilecik'te sağanak; toprak kaydı, 4 araç hasar gördü

BİLECİK'te etkili olan sağanak nedeniyle altyapı çalışmaları için sokağa atılan toprak ve mıcır kayarken, 4 araçta hasar meydana geldi. 

10 Haziran 2022 Cuma 10:26
Bilecik'te sağanak; toprak kaydı, 4 araç hasar gördü

Kentte gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak ve mıcır kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.

Sokağa gelerek inceleme yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Aşırı bir yağış sonucu altyapı için serdiğimiz malzemede doğal olarak kaymalar oluştu ama bu durumdan mağdur olan tüm vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekiplerimiz hemen seferber oldu ve çok hızlı müdahale etmeye başladılar. Şu anda da mağduriyetler gideriliyor. Bildiğiniz gibi bu bir doğal afet ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Malzemenin kaymasından dolayı 4 araçta hasar oluştu. Çekicilerimiz burada halihazırda vinç getirdik. Şu an şehir merkezi ile alakalı tarafımıza ulaşan bir sorun yok. Mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kentte kuvvetli yağış nedeniyle birçok iş yerini de su bastı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BilecikYağmurYağışSelHeyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı
Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı
Tünelde arızalanan otomobile, TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Tünelde arızalanan otomobile, TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
6 milyon liralık nakliye vurgununa 10 tutuklama
6 milyon liralık nakliye vurgununa 10 tutuklama
Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı
Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı
Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar 
Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar 
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı
Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi