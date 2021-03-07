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BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

FIRAT VE ÖZMEN KANTİNCİLER EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMEZ KİRA ÖDEYEMEZ HALE GELDİ DEDİLER. 

07 Mart 2021 Pazar 13:46
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BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Bursa Tüm Kantin işletmecileri İşveren Sendikası il başkanı ve Kantin İş-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Özmen "Genel Başkanımız Okan FIRAT’IN yapmış olduğu tüm açıklamaları destekliyor ve yanındayız. Türkiye'deki birçok kantincimizin mağduriyeti söz konusudur ve halleri ortadadır. Bir yıldır kapalı olduğumuz için çoğu meslektaşımız evlerine ekmek götüremez hale gelmişlerdir. Her şey aşikâr şekilde gözükmektedir. Devletimizin artık sesimizi duymasını ve bizlere destek vermesini istiyoruz. Kantinci esnafımıza kira, elektrik, su ve doğalgaz yardımı bekliyoruz"  Korona virüs salgını sebebiyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan kantincilerin dayanacak gücü kalmadı kiralarımız alınmasın ve talep eden kantin işletmecilerine devir hakkı tanınsın, devletimiz artık sesimize kulak versin. Pandemi döneminde ekonomik olarak en çok zarar gören sektörlerin başında gelen kantinciler, devlet desteği bekliyor. Kantin İş-Sen Genel Başkanı Okan Fırat, "Kantin işletmecileri kapalı olduğu süre boyunca vergi, SSK, BAĞ-KUR ödememelidir. Devletimizden kantinci esnafına kira, elektrik, su ve doğalgaz yardımında bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 1 yıldır covid-19 pandemisi ile mücadele eden kantin İşletmecilerinin dayanacak gücü kalmadı. Ülkemizin hemen her kesimini derinden etkileyen salgının birinci yılındayız. Bu süreçte, ekonomik olarak olumsuz etkilenen sektörlerin en başında Kantin işletmecileri olarak bizler bulunmaktayız. Mart ayından bugüne dek okulların kapanması, kademeli açılması, tekrar kapanması derken kasalarımıza tek bir kuruşun bile girmediği karanlık ve çaresiz günlerdeyiz” ifadelerini kullandı. BIÇAK KEMİĞE DAYANDI. Başkan Fırat, Bundan haftalar, aylar önce de sesimizi çok kez duyurmaya çalışmış, bıçak kemiğe dayandı diyerek zorluklarımızı ifade etmeye çalışmıştık. Bugün artık gün be gün faizlenen kredi borçları, faturalar, vergi yükümlülükleri altında ezildik, yok olduk. Bugün her bir kantinci esnafı hiçbir gelir elde etmeden bu koşullarda vergi ödemek, kredi borcu ödemek şöyle dursun, çocuklarının sadece temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz haldedir.  Kantin İşletmecileri olarak salgın boyunca en fazla sıkıntıyı biz çektik. 13 Mart 2020’den bu yana Türkiye'nin dört bir yanında binlerce Kantinci esnafımız bu süreçten olumsuz etkilendi. Bazı meslektaşlarımız sözleşmelerini fesih edip işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Bir yıldır iş yerleri kapalı olan kantin İşletmecileri,  pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda devlet tarafından desteklenmesi şart haline gelmiştir şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızKantinEkmekKiraönce VatanKorona
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