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Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü

Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak taşkınlara neden oldu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:43
Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü

Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu. Sağanak Akyurt ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. İlçeden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi. Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sel bölgesine geldi. Bakan Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve diğer yetkililer Belediye Başkanlığı'nda toplantı gerçekleştiriyor.

1'İ ENGELLİ 5 KİŞİ ŞİŞME BOT İLE KURTARILDI

Öte yandan, kurtarma ekiplerinin, çalışmalarına devam ettiği sel bölgesinde, 1'i engelli 5 kişinin şişme botla kurtarılma anı kameraya yansıdı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti.

DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAkyurtYağmurSelAfadSüleyman Soylu
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