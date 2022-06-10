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Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 

ADANA'nın Kozan ilçesinde, şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Mahalleyi ilçeye bağlayan yol, toprak yığını nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. 

10 Haziran 2022 Cuma 10:22
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 

Kozan'da dün akşam başlayıp, gece boyunca süren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mahyalar Mahallesi'nde yağış sonrası heyelan meydana geldi. Mahalleyi ilçeye bağlayan yol, toprak kaymasıyla kapandı. Mahalleli, kendi imkanlarıyla yolu bir süre sonra ulaşıma açtı. Feke ilçesine bağlı Çandırlar Mahallesi'nde de sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve araç hasar gördü. Feke Kaymakamlığı, selden etkilenenlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne hasar yardımı için başvurabileceklerini duyurdu. Bölgelere jandarma, kaymakamlık ve belediye ekipleri sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYağmurYağışSelHeyelanKozan
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