Fevzi Moray

Geçen bölümde , Iğdır- Erzurum yol güzergahında niteliği, soyu sopu bilinmeyen mahlukların Kağızman’ın Demirkapı mevkiinde pusu kurarak gerçekleştirdiği katliamı sizlerle paylaşmıştım.

Bu bölümde yine küresel katliamcıların acımasız tetikçilerini tanıtmaya devam edeceğim…

Ermeni- PKK işbirliğiyle yapılan vahşeti dile getirirken yöre halkından(!) bahsetmemek olmaz.

Bölgede Yöre Halkı :

Her geçen gün yöre halkına güvenmek konusunda kararsızlık yaşar olmuştuk. Gündüz bukalemun gibi ortama uyan satın alınmışlar, elde ettikleri bilgileri teröristlere ileterek kanlı terör eylemlerinin bir numaralı destekçileri olmuşlardı. Halktan destek gören canilerde! İnsanlığın unutamayacağı suçları işleyen yırtıcı bir canavara dönüşüyordu!.

Barış ortamından nefret eden canilerin yaptığı eylemleri dilimize dolayıp sürekli yöre halkı ile paylaşmak ise psikolojik harbin önemli bir kuralı olarak cephe gerisi içsel gücümüzü çökermek anlamı taşıyordu.

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Şimdi biraz da Amerika’da yapılan son seçimle önümüzdeki yılların dünyada bırakacağı izleri değerlendirmeye çalışalım.

Tek kutuplu dünyaya hakim olmak isteyen küreselciler ne yazık ki önce bizleri çok çabuk unutan bir topluma dönüştürdü! Olur olmaz baskılar uygulayarak milliyetçilik duygularımızı, yaradılışımızdan gelen manevi özelliklerimizi yerle bir ettiler.

Bu nedenle tarih yine tekerrür ederek Amerika’da olan seçimlerin galibi, Küreselci Güç olmayı savuna gelen – savaşmaktan ve kan dökmekten yana olan- Biden olmuştur.

Yakın tarih incelendiğinde dünyada savaşların körükçüsü olma yolunda sicili oldukça bozuktur yeni devlet başkanı Biden’ın!

Öyle anlaşılıyor ki dünyada Trump gibi dünya hakimi olmayı tercih etmeyen ve bu nedenle çok uzak mesafelerde çarpışan askerlerini ülkesine çekmeyi düşünen bir ulusalcıya , ulusalcılığa yer yoktur.

Şimdi neden Biden’in seçildiğini umarım anlıyoruzdur. Ne yazık ki önümüzdeki yıllar savaşların acımasızca devam edeceğine işaret ediyor.

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Biz yine Kağızman/ Demirkapı’daki vahşete dönelim:

Silkinmemizi, öç alma duygularımızı kamçılayan olayları sizlerle tekrar tekrar buluşturmanın sayısız faydaları olacağına inanıyorum. Çünkü bu soysuzları tanımadan yapılacak tüm planlamaların, verilecek emirlerin ve uygulanacak eylemlerin sonuçlarının daima hüsranla bittiğini görüyoruz!

Yine unutulmasın ki kazanılan tecrübelerin sonunda elde edilen bilgilerin, belgelerin kitaplara yansıtılması, okunması ve zihinlerde canlı tutulması savaşın kazanılması anlamına gelmektedir.

Zamanında sütü bozuklarca yapılan mezalimliklerin unutulmaması, unutturulmaması temel inanç ve düşüncelerimiz olmalıdır.

Malumunuz tarihler 21Aralık 1963’ü gösterdiğinde Kıbrıs, “ Kanlı Noel “ olarak anılan bir barbarlık olayına sahne olmuştu! Anketlerde “Kanlı Noel hakkında ne düşünüyorsun” diye sorulduğunda verilen cevaplardan dolayı hayal kırıklığı yaşamamak, dehşete kapılmamak mümkün değildir?

O tarihlerde iç ve dış mihraklardan destek gören Ermenilerin PKK terör örgütüyle birlikte gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nı da Türk halkına unutturmayı başardılar.

Nasıl bir yöntemle derseniz, açıklamaya çalışayım.

Gelişimini bir türlü tamamlayamamış Ermenistan(!), önce AB-D ülkelerine yerleşmiş sözü geçen kişiler sayesinde Ermeni lobisi oluşturuyor!. Bu sayede hem Hocalı Katliamının kanlı izlerinin üzeri örtülüyor hem de 24 NİSAN 1915 sözde Ermeni katliamının Türkler tarafından yapıldığı batı dünyasınca kabul görüyordu!

Sonuç olarak onlarda, seçimler yaklaştığında alacakları oylarla Ermeni diasporasına olan vefa borcunu bu şekilde ödüyordu..

Sevgili okurlarım her Şubat ayı geldiğinde o nedenledir ki içimi bir hüzün kaplar, dayanılmaz acıları tekrar yaşar olur, tekrar yaz kardeşim deyip dururum.

26 Şubat 2016 tarihinde Önce Vatan ve Yeni Çağrı gazeteleri ile , Yavru Vatan Kıbrıs’ta Volkan gazetesinde paylaştığım (“ Hocalı katliamı” 26 Şubat 1992) yazımla sizleri şimdi tekrar baş başa bırakıyorum.

Yürekler yaralayan bu vahşeti okuduğunuzda , erkek dahi olsanız içinizin sızlamasına, bırakın gözyaşlarınız da karışsın!. Belki o zaman insanlık dışı kahredici işkenceleri unutmama ve yeri geldiğinde hesap kesme imkanı bulunur.

Haydi şimdi okumak , düşünmek ve unutmamak zamanıdır.

HOCALI KATLİAMI Fevzi Moray - 26 ŞUBAT VAHŞETİNİ UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAKTIR GÖREVİMİZ!.. (oncevatan.com.tr)