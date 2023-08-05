Haber: Damla Oya Erman

Attika Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, sıcaklıkların 107.5 Fahrenheit'e ulaştığı günlerde dondurulmuş yemlerle besleniyor.

Bu, hayvanların vahşi doğada yaşadıkları koşullara benzer bir ortam sağlamak ve onları aşırı sıcaklıklara karşı korumak amacıyla yapılan bir önlem.

Ancak yangınların etkileri daha vahim. Rodos adasında çıkan yangınlar sonucunda, binlerce hayvan ve arı kovanı yok oldu. Ayrıca, sembolik öneme sahip olan Rodos vaşakları da yangında hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi, yangın sırasında yaralanan bir vaşak ve birkaç kaplumbağa ile ilgileniyor. Bu hayvanlar, yanık ve diğer yaralanmaları nedeniyle tekerlekli yardımcı cihazlarla destekleniyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların hayvanları insanlar gibi etkilediğini belirtiyor. Bu durum, özellikle popüler evcil hayvan türlerinin çoğunun soğuk iklimlerden gelmesi nedeniyle önem taşıyor. Ev sahiplerine, aşırı sıcak dönemlerde evcil hayvanlarına daha özenli davranmaları ve onların sağlıklarını korumaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Yunanistan'da temmuz ayında meydana gelen on büyük orman yangını, başkent Atina dışındaki bölgeleri de etkiledi. Yangınlarda birçok evcil hayvan sahibi yangından kaçarken evcil hayvanlarını geride bırakmak zorunda kaldı. Bir hayvan dernek kuruluşu, bu yangınlarda 450'den fazla köpek ve kedi kurtarıldığını bildirdi. Bunların yarısı sahiplerine geri verilirken, diğerleri geçici bakımevine yerleştirildi.

Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, evcil hayvanların terk edilmemesi için sahiplere çağrıda bulundu. Ayrıca, hayvan tarım endüstrisinin iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Hayvan tarımı, sera gazı emisyonlarına neden olarak iklim felaketini besleyen ve orman yangınlarının yayılmasına zemin hazırlayan koşulları oluşturuyor.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor ve uzmanlar, hayvan sahiplerini ve yetkilileri hayvanlarına ve doğal yaşama zarar vermemek için önlem almaya çağırıyor.