Haber: Damla Oya Erman

St. Petersburg kıyılarında yüzerken, 26 yaşındaki bir kadın köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayarak 14 dikiş almak zorunda kaldı.

Natalie Branda adlı kadın, bu hafta verdiği röportajda, geçen Cumartesi günü arkadaşının doğum gününü kutlarken, suya vurduktan sonra üst bacağında baskı hissettiğini ve birden köpekbalığı tarafından ısırıldığını fark ettiğini söyledi.

"Aniden baskı hissettim, sonra serbest bıraktı ve 'ısırıldım' dedim. En hızlı şekilde yüzdüğüm gibi botun yanına geldim," dedi.

Yarasının fotoğrafları, bacağından göbek deliğine kadar uzandığını gösterdi.

Arkadaşı Allie Mucks, yaraya baskı uyguladıklarını ve hemen dönüp 911'i arayarak limana geri döndüklerini söyledi.

"O sırada sadece karın kısmımı görebiliyordum ve botun içindekiler 'Vay canına, o kadar da kötü değil' diyordu, sonra döndüm ve herkes 'Vay canına' dedi," diye ekledi Branda.

“Onların evine giriyoruz. Olmasını istemezdim ama büyük yaratıklarla onların evinde bulunduğunuzda, onlara saygı duymalısınız."

Mucks ekledi: "Bu tür olayları yaşamak ve sadece birkaç dikişle kurtulmak çok yaygın değil."

Pazar günü, Florida'nın Manatee County bölgesinde bir adamın da alt bacağına köpekbalığı tarafından ısırıldığı bildirildi. Durumu belirsiz olan adam hastaneye kaldırıldı.

Florida, köpekbalığı saldırılarında ülkenin lideri olsa da, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, saldırıların hala "son derece olası olmadığını" belirtiyor.

Son bir ay içinde Florida'da en az iki köpekbalığı saldırısı daha meydana geldi. 17 Temmuz'da Lake Worth'den 48 yaşındaki bir adam, köpekbalığı tarafından sırtına hafif yaralanmalar olmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.