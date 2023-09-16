Haber: Duha Sena Oskay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar dünya basının dikkatini çekti. Uluslar arası ajanslar Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak duyururken Yunan Medyası Erdoğan'ın Brüksel'i uyardığını yazdı.

Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporunun kabul edilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fransız Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine yer verdiği haberinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin son yıllarda durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

ABD merkezli ABC News Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin üyelik hedefine son verebileceğini ima ettiğini yazdı.

ERDOĞAN BRÜKSEL'İ UYARDI

Yunan Medyası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Brüksel'e bir 'uyarı' olarak yorumladı.

CNN Yunanistan 'Erdoğan Brüksel'i uyardı: Yollarımızı ayırabiliriz' başlıklı haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunun ardından rahatsızlığını dile getirerek Brüksel'e uyarıda bulundu .Ankara'nın gerekli görülmesi halinde Avrupa Birliği'nden farklı bir yol izleyebileceğini vurguladı." ifadelerini kullandı.