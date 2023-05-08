112 yıllık tarihi bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Vakfı ile vasıflı çelik sektörünün öncü şirketlerinden ve 70 yıllık geçmişi bulunan Yükselen Çelik, imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında ‘Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’nu faaliyete geçirdi. 5 Mayıs’ta ‘Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’ bahçesinde yapılan lansmanda okul ve akademik programı tanıtıldı. YTÜ Okulları bünyesinde faaliyetini sürdürecek olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Yerleşkesi’nde yer alan ‘Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’, Uluslararası Bakalorya Programı’nı (IB-International Baccalaureate) kılavuz kabul ederek eğitim hayatını sürdürecek. Davutpaşa yerleşkesi girişinde yer alan tarihi Osmanlı fırını renove edilerek elde edilen okul alanında ultra modern sınıfların ve ortak alanların yanı sıra; sanat atölyesi, müzik stüdyosu, bilim ve teknoloji laboratuvarları, drama sahnesi, kütüphaneler, spor alanları, tırmanış duvarları, dans ve jimnastik stüdyoları ile geniş bir bahçe bulunuyor.

Milli Eğitim mevzuatına ve IB programına uyumlu akademik program

Geleceği şekillendirecek cesarete sahip, girişimci ve proaktif gençleri yetiştirmek için 2023-24 dönemi kayıtlarına başlayan ‘Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’, akademik programında çok yönlü gelişimi, bilinçli beslenmeyi, teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. İngilizce başta çeşitli yabancı dillerin yanı sıra, matematik, fen bilimleri ve Milli Eğitim mevzuatına ve IB programına uyumlu bir akademik program izleniyor. ‘Yıldız Teknik Yüksek Göktürk İlkokulu’ gençlerin gelişimine uygun ortamı sağlayacak bir okul yapısı sunarak; öğrencilerin teknoloji ve inovasyonla tanışmasını hedefliyor. Daha iyi bir dünya için kişisel özgünlüğü ve bağımsızlığı olan bireyler yetiştirmek hedefinde olan okul, öğrencilerine ‘Yıldız Teknik Üniversitesi’nin devasa kampüsünden de faydalanma imkânı sunuyor.

“Yüksel Göktürk’ün adının YTÜ ile anılması bizleri onurlandırdı”

‘İyi bir çocukluk, iyi bir gelecek’ sloganıyla yola çıkan ‘Özel Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’ndan Yükselen Çelik ve Göktürk ailesi herhangi bir gelir elde etmeyecek. Projenin mimarlarından ve projeye önemli katkısı bulunan Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk lansmanda yaptığı konuşmada, “Babam Yüksel Göktürk’ün adını yaşatmak için daha doğru bir kurum bulamazdık. Bir matematikçi ve sanayici olan Yüksel Göktürk’ün adının Yıldız Teknik Üniversitesi ile anılması ve adının Yıldız Teknik Vakfı’yla yaşaması bizleri onurlandırdı” dedi.

Lansmanda söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise, Göktürk ailesine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, akademik programında çok yönlü gelişimi, teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği ön planda tutan Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu’nda geleceğin başarılı insanlarının yetiştirileceğini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, “Geleceği şekillendirecek olan girişimci ve proaktif gençleri yetiştirmek için tam donanımlı bu okulu eğitime kazandırdıklarından dolayı Göktürk ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Okulumuzun nitelikli ve başarılı insanları topluma kazandırmasını umuyorum”

Lansman töreninde konuşan Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, şunları söyledi:

“Hayatta en çok önem verdiğim konulardan birinin eğitim olduğunu beni tanıyan dostlarım bilirler. Çocuklarımın eğitimine de bu yüzden çok önem vermişimdir. Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biriyle bu tür bir ilişkiye girmek beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Değerli rektörümüz Prof. Dr. Tamer Yılmaz hocamıza ve değerli öğretim görevlileri ve hocalarımıza benim adımı buraya kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreci yürüten oğlum Barış Göktürk’e, ona destek olan kızım Berin Göktürk’e ve oğlum Burak Göktürk’e ve onları yetiştiren sevgili eşim Ferhan Göktürk’e, bu projeye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi 112 yıllık bir kurumun meyvesi olarak bilimsel ve çağdaş eğitime önem veren, nitelikli ve başarılı insanları toplumumuza kazandırmasını umuyorum. Bu okulun her köşesinde emeği geçen tüm çalışanlarını, öğretmenlerini, paydaşlarını tebrik ediyorum.”

HABER: GİZEM ÇAKAL