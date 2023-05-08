Yıldız İşletme Kulübü’nün 9-10-11 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Panayırı etkinliğinde öğrencilerin, firmalarla birebir görüşme sağlayıp staj imkânı yakalayabileceği, eğlenceli söyleşilere katılabileceği ve daha birçok sürprizin olacağıKariyer Panayırı; bu yıl Davutpaşa Kampüsü yemekhane binası önü Kariyer Panayırı çadırında gerçekleşecek olup Müjde Uzman, Anıl Emre Daldal, Ali Yağcı, Taner Çağlı, Sufle, Birileri, Emre Aslan, Cenan Adıgüzel, Atakan Çelik ve Arif Güloğlu’nun katılacağı söyleşileriyle de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacak.

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Okul dışı başvuru linki: https://yildizik.org/kariyer-panayiri/