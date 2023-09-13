Haber:Mert Osman Erman

Mahkeme, taşıyıcının 2020'nin Kasım ayında 10 havalimanında personeli hukuka aykırı bir şekilde işten çıkardığını oybirliğiyle onayladı.

Karar, Qantas'ın çalışan haklarını koruyan Avustralya İş Kanunu'na aykırı davrandığını buldu.

Qantas, dış kaynak kullanımı için özür diledi, ancak bunun Covid sırasında gerekli bir finansal önlem olduğunu savundu.

Havayolu, ülke sınırlarını kapattığı ve işlerin çöktüğü bir dönemde Avustralya'daki havalimanlarında bagaj taşıyıcıları ve temizlikçilerini işten çıkardı.

"Başından beri dış kaynak kullanımı kararının tüm etkilenenler üzerindeki kişisel etkisinden derin üzüntü duyduğumuzu ve içtenlikle özür dileriz," dedi ve Çarşamba günü bir açıklama yaptı.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Qantas'ın hareketi için "sağlam ticari nedenleri" olduğunu ancak işçilerin "korunan endüstriyel eyleme katılma ve müzakere etme haklarını" ellerinden aldığını onayladı.

İşçiler ve sendikacılar, "David ve Goliath" mücadelesi sonrasında sonucu "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Ulaşım İşçileri Sendikası, bulgunun "Qantas yönetim kurulu üyelerinin tamamının bir işçi temsilcisi de dahil olmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından değiştirilmesi gerektiğini" kanıtladığını söyledi.

Ulusal sekreteri Michael Kaine, taşıyıcının eylemlerini Avustralya tarihinde "yasal olarak bulunan en büyük işten çıkarma" olarak nitelendirdi ve işçilerin şimdi mahkemede tazminat talep edeceğini söyledi.

Qantas, son haftalarda Covid sürecindeki eylemleri ile ilgili bir dizi skandalın ardından rekor kâr elde etmesinin ardından halkın öfkesiyle karşı karşıya kaldı - bunlar arasında binlerce iptal edilen uçuş için bilet sattığı iddiaları da bulunuyor.

Havayolu ayrıca Avustralya'dan gelen ve giden Katar Havayolları uçuşlarının genişlemesini engellemeyi desteklemekle suçlandı - eleştirmenler bu hamlenin pazarı daha rekabetçi hale getireceğini ve fiyatları düşüreceğini söylüyorlar.

Qantas'ın uzun süreli patronu Alan Joyce, artan tartışmaların ortasında geçen hafta havayolundan erken ayrılacağını duyurdu.

Joyce'un son ödemesinin değeri ABC'ye göre yaklaşık A$22 milyon ($14 milyon; £11 milyon).

Onun yerine geçen Vanessa Hudson, havayolunun sarsılan itibarını yeniden kazanmayı vaat etti ve Qantas'ın şimdiye kadar ki ilk kadın lideri oldu.