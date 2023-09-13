Haber:Mert Osman Erman

Ziyaretçiler şimdi Gower, Swansea'daki atları dokunmamaları konusunda uyarılıyor.

Hayvanlar nesiller boyunca kayalıklarda otlanırken çiftçi Nicky Beynon'un ailesi tarafından bakılmıştır.

Ancak geçen yıl üç atının araçlarla çarpışarak ölmesinin ve ziyaretçiler tarafından sürekli olarak taciz edilmelerinin ardından şimdi atlarının geleceğini sorguluyor.

Koruma amacı güden National Trust vakfı, ziyaretçilerden dış mekan alanlarının keyfini çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış olan kırsal kodu takip etmelerini istedi.

60 yaşındaki Beynon, Llangennith ve Rhossili'de çiftçilik yapmaktadır ve yaban atı cinsi atlarının insanlar tarafından dokunmaya ve yakından selfie çekmeye çalışanlar tarafından ezildiğini söylüyor.

"Hepsi bir fotoğraf çekmek istiyor ama ne yaptıklarının farkında değiller - hayvana verdikleri stresin miktarını anlamıyorlar," dedi Beynon.

Beynon, tayın ölümünün Nisan ayında gerçekleştiğini söyledi. Tayın annesi "uçurum kenarından birkaç yüz yard" uzakta doğurmuş ve Beynon, insanların onları sıkıştırdığını ve "fotoğraf çekmeye çalışırken onu kenara doğru zorladıklarını" söyledi.

"Birdenbire yeni doğan ayağa kalkmaya çalışırken, nasıl ayakta durulacağını öğrenmeye çalışırken uçurumun kenarına takılıyor," dedi.

"Yavruyu kaybeden kısrak, oldukça keskin bir hassas kısrak. Yavruyu kaybettikten yaklaşık yarım saat sonra bulana kadar deliye döndü.

"Yavrunun sadece kaybolduğunu biliyordu."

Çiftçi, olayın ardından tüm kısraklarını eve götürmek zorunda kaldığını söyledi, böylece güvenli bir şekilde taylarını yapabilirlerdi.

2022'de Beynon, birisinin "10 fit yukarısında bir drone uçurduğu" baş yarımadasındaki atları kaldırmak zorunda kaldı.

At "bu gürültünün nereden geldiğini çıkaramadı ve etrafta dönmeye başladı," dedi.

Beynon, drone'u kontrol eden adamın attığı stresi anlayamadığını söyledi.

"Her gün insanlar orada dronlar uçuruyor ve bu şeyler yüzlerce fit uzaktan çekim yapabilme kapasitesine sahip, aynı şey zoom lenslerle" dedi. "Ata dokunmanıza veya bu kadar yaklaşmanıza gerek yok."

Beynon, bir dizi köpek saldırısı da dahil olmak üzere baş yarımadasındaki koyun otlatmayı durdurmak zorunda kaldı.

47 yaşındaki Louise Church, Swansea'daki evinden bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini ve insanların atları korkuttuğu birkaç kez müdahale ettiğini söyledi.

Nisan ayında, yavru ölümünden hemen önce, bir atı fotoğraf çekmek için kovalayan bir adamı durdurduğunu söyledi.

"Onlar evcil hayvan değil. Vahşi hayvanlar" dedi.

Ve sadece dört hafta önce köpeğiyle yürürken, bir ailenin üç yaşındaki bir kızın bir atın arka bacaklarına kadar yürüdüğünü ve bacaklarını okşadığını gördüğünü söyledi.

"Ebeveynler habersizdi" dedi Bayan Church.

"At atsa ciddi sorun olurdu."

Uçurum üzerinde bulunan National Coastwatch Institution, atlarından uzak durmaları için insanlara günlük uyarılar vermek zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medyada bir gönderide, kuruluş şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde kulübemizin yakınında bir aygır tarafından tekme yemiş bir genç bayanı araç parkına taşımak zorunda kaldık. İlk yardım açısından ne yapabileceğimizi yaptık, ama yürümekte zorlandı."

National Trust Cymru, Gower bölgesinin "çeşitli özel vahşi yaşam ve mera alanları üzerinde özgürce otlayan özel vahşi yaşam ve sürü hayvanlarına ev sahipliği yaptığını" söyledi.

Herkesi kırsal koda uymaya ve kurallarını gözlemlemeye çağırdı.

Kırsal Kodu nedir?



Kırsal Kod, insanların dış mekan alanlarının keyfini çıkarırken doğayı ve arazi sahiplerinin geçimini korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi kılavuzdur.

Bu kılavuzların arasında şunlar bulunmaktadır:

Yabani hayvanlara, sığır ve atlara yeterince alan verin. Davranışları öngörülemeyebilir, özellikle gençleriyle birlikte olduklarında ve zarar görebilirsiniz

Sığır, atlar veya yabani hayvanları beslemeyin, zarar verebilir

Kapıları ve mülkü bulduğunuz gibi bırakın veya işaretlerdeki talimatları takip edin

Köpekleri her zaman kontrol altında ve gözetim altında tutun