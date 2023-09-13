Haber:Mert Osman Erman

McCarthy, soruşturmanın Bay Biden tarafından işlenen "yetki kötüye kullanma, engelleme ve yolsuzluk iddialarına" odaklanacağını belirtti.

Cumhuriyetçiler, Temmuz ayında Temsilciler Meclisi'ni ele geçirdikleri bu tarihten itibaren başkanı soruşturuyorlar.

Ancak bu soruşturmalar, Bay Biden tarafından işlenen suçla ilgili somut bir kanıt bulunamadı.

Bununla birlikte, başkanın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerine -Cumhuriyetçilerin sorguladığı şekilde- daha fazla ışık tuttu ve Bay Biden'ın oğlunun faaliyetlerinden haberdarlığı hakkında bilgi verdi.

McCarthy, ABD Kongre Binası'nda kısa bir açıklamada, başkanın davranışıyla ilgili "ciddi ve inandırıcı" iddiaların bulunduğunu söyledi.

"Bu iddialar bir yolsuzluk kültürünü resmetmektedir" dedi.

Beyaz Saray, McCarthy'nin kararını hızla kınadı.

"Birkaç aydır Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Başkan'ı soruşturuyor ve haksızlık iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt bulamadılar" dedi Beyaz Saray sözcüsü Ian Sams, sosyal medya gönderisinde yazdı.

"En kötüsü aşırı siyaset."

Hunter Biden şu anda yabancı iş ilişkileriyle ilgili muhtemel vergi suçları nedeniyle federal bir soruşturmaya tabi tutuluyor.

Bay McCarthy, ayrıca başkanın ailesinin suç iddialarını araştıran Biden yönetimi yetkililerinden özel muamele aldığını iddia etti.

Beyaz Saray, Hunter Biden davasıyla hiçbir ilişkisi olmadığını ve Başkan Biden'ın oğlunun iş operasyonlarıyla bağlantısı olmadığını söyledi.

Bu soruşturma, başkanı araştırmak için Kongre soruşturmacılarına daha fazla yasal yetki verecek, belgeler ve tanıklar için daha kolayca mahkeme tarafından uygulanabilen yazılı emirler çıkarmak da dahil olmak üzere.

ABD Anayasası, bir başkanın "ihanet, rüşvet veya diğer büyük suçlar veya suçlar" nedeniyle azledilebileceğini belirtir ve bu süreç, onları görevden alabilecekleri sonuçlanabilir.

Ancak Başkan Biden'ı görevden almak için herhangi bir girişimin başarılı olması muhtemel değildir. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin dar bir 222-212 çoğunluğu olduğu yerde oy kullanmaları gerekecektir. Ardından Senato'da bir yargılama ve oy kullanma işlemine gitmeleri gerekecektir.

Demokratlar Senato'da çoğunluğa sahip ve muhtemelen işlemi bu aşamaya getirilirse reddederler.

Tekrar hatırlatmak gerekirse, ABD başkanı iki kez azledilen tek ABD başkanı olan Trump, her iki kez de Cumhuriyetçi arkadaşları tarafından aklandı.

Başkan McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, bir azledilme soruşturması başlatmasını isteyen sağcı üyeler tarafından haftalardır lobi yapıldı.

Florida'dan Temsilci Matt Gaetz, eski Başkan Donald Trump'ın yakın bir müttefiki olan, açıklamayı "Temmuz ayından bu yana Temsilciler Meclisi muhafazakarlarının daha fazla yapması için baskının ardından atılan küçük bir adım" olarak değerlendirdi. Daha önce, Başkan McCarthy'nin bir azledilme soruşturması başlatmazsa liderlik pozisyonundan alınmasını oylamaya sunma tehdidinde bulunmuştu.

McCarthy'nin Temsilciler Meclisi'ndeki iktidar tutumu, modern bir rekor olan oda içinde 15 tur oylama sonrasında üst göreve geldiği Ocak ayından bu yana belirsiz olmuştur.

Şu anda ABD hükümetinin kısmi bir kapanmayı önlemek için Eylül ayının sonuna kadar Kongre tarafından onaylanması gereken bir dizi harcama tasarısını Meclis'ten geçirmeye çalışıyor.

McCarthy'nin azledilme hareketine yönelmesi, bütçe mücadeleleri öncesinde sağcı Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin lehine etki yaratma girişimi olarak görülebilir.

Ancak böyle bir strateji riskler içeriyor. Rekabetçi bölgelerdeki merkezci Cumhuriyetçiler, agresif bir azledilme hamlesinin bağımsız ve orta derecede seçmenleri yabancılaştıracağından endişeli ve bu seçmenlerin onları zaferle taşıdığını ifade ediyor.

McCarthy, odayı 10 koltukla yönetiyor, bu nedenle bu Cumhuriyetçilerden sadece birkaçı azledilme konusunda isteksizse başarısızlığını sağlayabilir.

Bazı savunmasız Temsilci Cumhuriyetçileri, Salı günü gazetecilere, azledilme soruşturması yerine Bay Biden'ın devam eden Kongre soruşturmalarına odaklandıklarını söyledi.

Demokrat Senatör Chris Coons, BBC'ye verdiği bir röportajda, "Başkan McCarthy, Cumhuriyetçi çoğunluğunun en aşırı unsurları tarafından rehin alındığını gösteriyor" dedi.

Demokratlar zaten McCarthy'nin, 2019'da Temsilci Pelosi'nin resmi bir oylama yapmadan Trump'ı azledilme soruşturmasını başlattığında keskin bir şekilde eleştirdiğini belirtiyorlar.

McCarthy şu an sadece bir azledilme soruşturmasını onayladığını söylese de, azledilme duruşmaları için kuralları belirlemek üzere Temsilciler Meclisi'nde resmi bir yetkilendirme oylaması yapılması baskısı artacaktır.

Bu tür bir oylama bu merkezcileri kayda geçirecek ve 2024 Kasım genel seçimleri sırasında Demokrat saldırıları için malzeme sağlayacaktır.

Ancak bu, şu anki sorunu oluşturmaz. Şu anda, düzensiz muhafazakar Kongre üyelerini açıkça isyana sürüklemekten ve onu görevden almak için oy kullanmalarını zorlamaktan kaçınmaya çalışıyor.

Azledilme - veya en azından ona doğru bir hareket - gelecek ayları sürdürebilmesi için siyasi nefes alma alanı kazandırabilir.