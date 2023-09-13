Haber: Mert Osman Erman

Yetkililere göre bu ölümlerden biri bu ayın başlarında, diğeri ise 30 Ağustos'ta, her ikisi de eyaletin Kozhikode ilçesinde meydana geldi.

Bir kurbanın akrabalarından iki kişi daha virüs testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi ediliyorlar.

Bu, 2018'den bu yana Kerala'da dördüncü Nipah salgınıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Nipah virüsü enfeksiyonu, domuzlar ve meyve yarasaları gibi hayvanlardan insanlara "zoonotik bir hastalık" olarak bulaşır.

Ayrıca, kontamine olmuş gıda yoluyla ve enfekte bir kişiyle temas yoluyla da bulaşabilir.

Virüsü alan insanlar bazen fark edilir semptomlar göstermezken, diğerleri akut solunum sorunlarının belirtilerini gösterirler. Ciddi vakalarda Nipah enfeksiyonu, beyni etkileyen ciddi bir durum olan fetal ensefalite neden olabilir.

Virüsü alanların ölüm oranı yüksektir çünkü enfeksiyonu tedavi etmek için mevcut bir ilaç veya aşı bulunmamaktadır. Tedavi semptomların yönetilmesi ve destekleyici bakım ile sınırlıdır.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, Salı günü federal hükümetin Kerala'daki durumu değerlendirmek ve eyalet hükümetine salgını yönetmede yardımcı olmak için bir uzman ekibi gönderdiğini söyledi. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise çarşamba günü testlerin, mevcut salgındaki virüsün Bangladeş'te bulunan virüsle aynı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ayrıca, Batı şehri Pune'deki Ulusal Viroloji Enstitüsü'nden gelen ekiplerin, virüsü test etmek ve yarasalar üzerine anketler yapmak için Kozhikode Tıp Fakültesi'nde mobil bir laboratuvar kuracağını söyledi.

Bayan George, ölen iki kişinin 168 temasının tespit edildiğini ve virüs için test edildiğini söyledi.

Eyalet hükümeti, durumu izlemek için Kozhikode'da bir kontrol odası kurdu ve sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrol protokollerini takip etmeleri talimatını verdi.

Kozhikode'daki yedi köy, sıkı karantina bölgeleri ilan edildi ve Reuters haber ajansına göre ilçedeki bazı okullar ve iş yerleri kapatıldı.

Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan, eyalet hükümetinin ölümleri "çok ciddi bir şekilde" ele aldığını ve insanlara yüz maskesi takmalarını ve hastaneleri sadece acil durumlar için ziyaret etmelerini istediğini söyledi.

Ancak virüs nedeniyle ölen kişilerle temas halinde olanların tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kozhikode, 2018'de 18 onaylı vakanın 17'sinin öldüğü ilk - ve en kötü - Nipah salgınını rapor etti.

2019'da Ernakulam ilçesinde bir vaka bildirildi ve hasta iyileşti. Ancak 2021'de Chathamangalam köyünde enfekte bir 12 yaşındaki çocuk öldü.

Mayıs ayında Reuters tarafından yayımlanan bir araştırma, hızlı kentselleşme ve hızlı ağaç kaybı yaşayan tropikal bir eyalet olan Kerala'nın, Nipah gibi bir virüsün ortaya çıkması için "ideal koşullar" yarattığını buldu.

Uzmanlar, habitat kaybı nedeniyle hayvanların insanlara daha yakın yaşadığını ve bu durumun virüsün hayvanlardan insanlara sıçramasına yardımcı olduğunu söylüyor.