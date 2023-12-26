15 yıllık müzik kariyerinde Sormayın, Sevda yarası, Kaşlarını eğdirirsin, O yar gelir, Kar yağar, Perihan, Tamammı, Haşin bakışlı yârim, Seni sevdim Sivaslı gibi bir çok isimli albüme imza atan Yıldırım Öz son albümündeki Sivaslı şarkısı ile yeni bir halka ekliyor. Sivas sevgisini dile getirdiği bu özel parça, sosyal medyada adeta patlama yaratıyor!

Şarkının sözleri Oktay Baykal’a ait ve klibi, Gökhan Kantos’un müzik yönetmenliği ve Sinan Güzel’in klip yönetmenliğiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. ‘Sivaslı’, dinleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.

Yıldırım Öz, kökeninin Sivas Zara olduğunu belirterek, sanata duyduğu tutkuyu ve çocukluktan beri türkülerini seslendirme çabasını dile getiriyor.

Son klip çalışmasının tamamen Sivas’ta çekildiğini ve Sivaslıların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Öz, şarkısına gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor. ‘Sivaslı’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım Öz, başarısını her geçen gün daha da yükseltiyor!

Sivaslı’nın şarkı sözleri ise şöyle:

“Geçtim halay başına

Mendil aldım elime sevdalandım yanımdaki

Kara kaşlı güzele

Sivaslı yar Sivaslı

Hele yar yar Sivaslı

Gel beraber olalım

Ben keremim sen Aslı

Kırmızı giymiş yarim

Nede Güzel Oynuyor

Terlemiş yanaklarıda

Gül gibi kokuyor

Sivaslı yar Sivaslı

Hele yar yar Sivaslı

Yar beraber olalım

Ben keremim sen Aslı”

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