15 yıllık müzik kariyerinde Sormayın, Sevda yarası, Kaşlarını eğdirirsin, O yar gelir, Kar yağar, Perihan, Tamammı, Haşin bakışlı yârim, Seni sevdim Sivaslı gibi bir çok isimli albüme imza atan Yıldırım Öz son albümündeki Sivaslı şarkısı ile yeni bir halka ekliyor. Sivas sevgisini dile getirdiği bu özel parça, sosyal medyada adeta patlama yaratıyor!
Şarkının sözleri Oktay Baykal’a ait ve klibi, Gökhan Kantos’un müzik yönetmenliği ve Sinan Güzel’in klip yönetmenliğiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. ‘Sivaslı’, dinleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor.
Yıldırım Öz, kökeninin Sivas Zara olduğunu belirterek, sanata duyduğu tutkuyu ve çocukluktan beri türkülerini seslendirme çabasını dile getiriyor.
Son klip çalışmasının tamamen Sivas’ta çekildiğini ve Sivaslıların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Öz, şarkısına gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor. ‘Sivaslı’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım Öz, başarısını her geçen gün daha da yükseltiyor!
Sivaslı’nın şarkı sözleri ise şöyle:
“Geçtim halay başına
Mendil aldım elime sevdalandım yanımdaki
Kara kaşlı güzele
Sivaslı yar Sivaslı
Hele yar yar Sivaslı
Gel beraber olalım
Ben keremim sen Aslı
Kırmızı giymiş yarim
Nede Güzel Oynuyor
Terlemiş yanaklarıda
Gül gibi kokuyor
Sivaslı yar Sivaslı
Hele yar yar Sivaslı
Yar beraber olalım
Ben keremim sen Aslı”
Yıldırım Öz’ü sosyal medyadan takip edebilirsiniz:
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