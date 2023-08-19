BURSA- Yıldırım Belediyesi, ömrünü ilme adamış bir isim olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenliyor. Program kapsamında Karaman Hocanın kaleme aldığı kitabın tanıtımı yapılacak. Karaman Hocanın şiirlerinden oluşan ilahi albümü sanatseverlerle buluşturulacak ve ilahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı birbirinden eşsiz eserler sergiye sunulacak.

Yıldırım Belediyesi, bir neslin öncüsü olan İlahiyatçı-İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a vefa programı düzenliyor. 30 Eylül’de Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda ‘Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkarılan ve Alim Hayrettin Karaman’ın kaleme aldığı ‘Dert Söyletir Aşk Ağlatır’ kitabının tanıtımı yapılacak. Yine güftesi Karaman’a, bestesi Musikişinas Mehmet Kemiksiz’e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunulacak olup ilahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler görücüye çıkacak.

Ülkemizin değerlerini anmak, onlara gereken değeri gösterebilmek ve gelecek nesillerin bu önemli isimden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a vefa programı düzenleyeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Medeniyetimizin köklü müktesebatını, günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyan, İslami ilimlerdeki vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanınan, bir neslin öncüsü Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetleri ile binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir. Yıldırım Belediyesi olarak biz de hocamızın kaleme aldığı ‘Dert Söyletir Aşk Ağlatır’ adlı şiir kitabını ve hocamızın şiirlerini Musikişinas Mehmet Kemiksiz’in bestelemesiyle bir albüm haline getirip sanat dünyasına kazandırdık. 30 Eylül’de düzenleyeceğimiz vefa programına tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ