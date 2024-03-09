"Utanç ve sevinç... "

Türk Dünyası İnsan Hakları Savunucusu Celal Öcal geçenlerde beni aradı ve 05 Mart 2024 tarihinde yapılacak "Sancakkale Dayanışma Grubu" tarafından düzenlenen Yenikale (Sancakkale) ve şehitleri anma toplantısına davet etti.

Ben bunu ilk defa duydum. Biraz da gönülsüz Celal Öcal'a söz verdim diye İzmir Narlıdere ilçesi sınırlarında bulunan şehitlikteki törene kalktım gittim.

O gün orada Celal Öcal ve Prof. Dr. Necmi Ülker tarafından anlatılanları dinleyince bir Türk olarak hem kendimden utandım hem de bu olaydan haberim olduğu için çok sevindim.

Yenikale eski adıyla Sancakkale Güney Deniz Saha Komutanlığı'nın içinde ve ziyarete kapalı. Ancak bu çalışmadan öğrendik ki, Sancakkale Türk tarihinde ve İzmir'in savunmasında çok önemli bir yer... Ve bizler tarafından 368 yıllık bir bilinmezliğe sahip!!

Sancakkale yani Yenikale 368 yıllık bir Türk kalesidir ve elbette Türkler tarafından bilinmeyi gerektirir ama ne gezer!

İzmir'de 1914-1922 yılları arasında yaşananları bir kitap (İleri Yayınları) ile anlatan Celal Öcal, Sancakkale ve İzmir savunması ile ilgili olarak "bu konuların ne İzmir Valiliği'nin yayınlarında, ne İzmir yıllıklarında, ne Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Ansiklopedisi'nde ne de askeri kaynaklarda yer almamıştır. " demesi çok düşündürücüdür. Ne üzücü değil mi?

Yine Celal Öcal devamla "yıllarca bizi Mondros Mütarekesi ilan edildi. Yunan İzmir'e çıktı, Hasan Tahsin ilk kurşunu attı diyerek bir çok tarih bilgisinden mahrum bırakan çevrelerin, 1914-1918 yılları arasında neler olduğunu da, bize anlatmadıklarına... " vurgu yapmaktadır.

Bu iki seksenlik delikanlı yani Celâl Öcal ve Prof. Dr. Necmi Ülker, yaptıkları çalışmalarla, biz Türkler tarafından bilinmeyen 368 yıllık bir tarihi kaleyi ve oralarda bulunan şehit kabirlerini gündeme getirmeyi başardılar.

Bu yıl dördüncüsü yapılan bu toplantıya 35-40 kişi geldi ama önümüzdeki yıl 05 Mart tarihinde vefalı Türk büyük bir kalabalıkla gelecek, bu anmaya Türk Ordusu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de kurumsal kimlikleri ile katılacak, Türk askeri şehitlerin anısına bir resmi geçit töreni yapacaktır diye inanmak istiyorum!

Bilelim ki, Sancakkale Türk'ün bir Gazi kalesidir! Şehitleri ile beraber anılmayı ve hatırlanmayı fazlasıyla hak etmektedir...

Tarihçilerimiz bu konuya el atmalı ve İzmir savunmasının can pahasına nasıl gerçekleştirildiği tüm detayları ile gün yüzüne çıkarılmalı ve halkla paylaşılmalıdır. Buna Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal öncülük etmelidir.

Türk Milletinin tarihi kahramanlıklarla ve kahramanlarla doludur. Onları unutmak ve gizlenmesine sebep olmak bana bir Türk olarak utanç veriyor...

O zaman kalkın ayağa Sancakkale (Yenikale) ve şehitlerini hakkıyla analım ve gelecek nesillere emanet edelim....

Bilenler bilmeyenlere ve duymayanlara şimdiden Sancakkale'yi anlatmaya başlasın!