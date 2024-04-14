Türkiye oldum olası zor ve sıkıntılı günler geçirir.

Devamlı beka sorunu yaşar!

Ekonomisi hep bozuktur, halkın geneli yoksulluk içinde yaşamını geçirir ve bunu neredeyse bir kader olarak görür...

Eğitim çok kötüdür. Bilimi çoğunlukla ya ıskalar yada geriden takip ederiz...

Tarih, felsefe, mantık, ahlâk, sosyoloji, toplum psikolojisi gündemimize hiç girmez!

Ülke yönetimini yüzyıllardır etnik özürlülere terk etmiş durumdayızdır!

Siyaset dünyanın en zor zanaati olduğu için yanından bile geçmeyiz! Çünkü böyle bir zanaat ömrü ve serveti vakfetmeyi gerektirir. Hem gayrı Türkler öylesine köşe başlarını tutmuştur ki, siyaset yapmaya özenen Türkleri doğduklarına pişman ederler! Onun için Türkler böyle bir işi yapmaya kolay kolay yeltenemez...

Hal böyleyken, gidişattan rahatsız olan biz Türkler, kolaycılığı sevdiğimizden yada kolaycılığa alışık olduğumuzdan değişik denemeler yaparak memleketin ağır sorunlarına çözümler bulmaya çalışırız...

Bunlardan biri de son yıllarda sosyal medya yâni facebook, twitter, instagram, whatsapp gibi mecralar yoluyla vatan savunması yapmaya çalışıyor olmamızdır.

Sosyal medya eliyle ile vatan kurtarmak çok kolaydır. Emek ve para harcamanız minimal düzeydedir. Onun için biz Türkler bu yolu fazlasıyla tercih etmiş durumdayız!

Birbirimize bıkmadan ve yorulmadan vatanı nasıl kurtaracağımızı, hainleri nasıl temizleyeceğimizi, yoksulluğun önüne nasıl geçeceğimizi anlatıp duruyoruz! Tabiî bu arada memleketin yönetimini her zaman olduğu gibi bizden olmayan birilerine bırakıyoruz. Çünkü eylemli olarak siyaset yapmıyoruz!

Türkler whatsapp ve diğer sosyal medya argümanları üzerinden sorunlarını çözemez!

Konfor alanlarınızı ve sıcak yataklarınızı terk etmeden başaramazsınız!

Yapacak olduğunuz en kolay iş sosyal medyada klavye başında sorunları çözmekten ibaret olursa bugünkü gibi ağır sorunlar altında debelenip dururuz...

Bu nedenle kimse kendini ve bizleri kandırmasın...

Türkler mutlaka yerli, millî, bağımsız ve bağlantısız bir siyasi yapı kurmalı, istişareye dayalı bir anlayışla ülkenin sevk ve idaresini ele almalıdır.

Bunu yapacak kadrolar vardır. Ama bu kadrolar ömürlerini ve servetlerini bu yola vakfetmelidir.

Bu yolda sabırla, tavizsiz ve disiplinle yorulmadan çalışılmalıdır.

Onun için klavye başında "whatsapp milliyetçiliği" yada facebook, twitter, instagram milliyetçilikleri yapılarak bir yere varılamaz!

Maalesef durumumuz bu!

Bahaneniz para yokluğu ise dönün Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kuruşla yaptığı İstiklâl Harbi'ne ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir bakın!

Hele doğru bir şekilde yola çıkında kervanın düzüldüğünü göreceksiniz! Bilin ki, Türk Milleti doğruları yalnız bırakmaz!

Ama nerede bu işi yapacak olanlar?