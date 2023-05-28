İSTANBUL- Tüm dünyaya yüksek kalitede oyunlar sunmak için kurulmuş olan Level Infinite ve yenilikçi oyun geliştirme stüdyosu LightSpeed Studios, bugün yaptıkları açıklamayla açık dünya hayatta kalma oyunu olan Undawn’ın 15 Haziran 2023 tarihinde tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren oyunun çıkışından önce kayıt yaptıran oyuncular, oyun çıktığında oyun içi özel ödüllere erişim kazanacak.

Undawn'ın kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalanlar, her biri kendi kurallarına sahip olan farklı gruplar hâlinde yaşayacak. Oyuncular, ünlü Kuzgunlar Sığınağı’nın birer üyesi olarak Palyaçolar, Kartallar, Baykuşlar ve Yağmacılar gibi zorlu ekiplerle bölgeleri için karşı karşıya gelecek ve güneş doğana dek en karanlık gecelerden bazılarını birlikte atlatacaklar. Felaketzedelerin evlerini, müttefiklerini ve insanlıktan geriye kalanları korumak için çok çeşitli silah ve zırhlar kullanması gerekecek. Standart silahların ötesinde, oyuncular birbirleriyle olan mücadelelerinde yakın dövüş silahları, drone’lar, tuzak bombalar, otomatik taretler gibi taktik teçhizatlar da kullanabilecekler.

HABER: SELÇUK BULUT

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ