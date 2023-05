İSTANBUL- Teleperformance, bu sene de en iyi çalışan deneyimine sahip şirketleri belirleyen Great Place to Work – Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı. Markalara doğru teknolojilerden yararlanarak müşteri deneyimi stratejileri oluşturmak, satışlarını artırma ve risklerini minimize etme konularında çözümler sunan Teleperformance Türkiye, son 3 yılda aldığı 17 ödüle bir yenisini daha ekledi ve 2022 yılında iş yeri ortamında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda bu yıl da Great Place to Work – Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından her yıl değerlendirilen ve çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutan, küresel çapta kabul görmüş Trust Index© çalışan anketi ile belirlenen listede yer alan Teleperformance Türkiye, bu yıl listeye 1000+ çalışan kategorisinde girdi. Bu yıl listeye giren şirketler Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasında, çalışanlarının işyeri kültürü içerisindeki deneyiminin ölçümlenmesi ile belirlendi.

‘İnsana değer veren kurum kültürümüzün ödülü’

Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “İşimizin merkezine her zaman ‘insanı’ koyuyoruz. Çalışanlarımız için değer yaratmak felsefesiyle, istihdam dünyasında ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılık’ odaklı hareket ediyoruz. Her gün eşsiz müşteri deneyimi sunan etkileşim uzmanlarımızın çalışma ortamlarından motivasyonlarına, sağlıklarından sosyal sorumluluk faaliyetlerine, teknoloji yatırımlarımız ile hayatlarını kolaylaştırmaya kadar bütün dünyada ortak bir bakış açısıyla yüksek standartlarda hareket ediyoruz. Çalışanlarımızın Teleperformance ailesinin bir parçası olarak kendilerini mutlu ve güvende hissetmesi bize güç katıyor. Great Place to Work Enstitüsü’nün değerlendirmeleri ile Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer almak ise insana değer veren kurum kültürümüzün bir sonucu. Her zaman bu vizyon ve değerler ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

