Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden uzmanlar, insan derisinden yapılan robotik bir yüz geliştirerek bilim kurgu filmlerine yakın bir adım attı. Bu robotik yüz, tuhaf pembe bir görünüme sahip olup, gerçek bir insan gibi gülümsemeye çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca, hasar gördüğünde kendini iyileştirebilme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Profesör Shoji Takeuchi liderliğindeki araştırma ekibi, biyolojik kas dokusu ve laboratuvarda yetiştirilen etleri kullanarak bu ileri teknoloji ürünü robotları geliştirdi. Bu çalışma, insan derisi hücrelerinden laboratuvar ortamında üretilen özel tasarlanmış deriyi robotik yüzler üzerine yerleştirmeyi içeriyor. Bu yöntem, insan görünümünü taklit etme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırmanın sonuçları, Cell Reports Physical Science dergisinde ayrıntılı olarak yayımlandı. Yapılan açıklamalara göre, robotların deri kaplaması yapıştırılırken özel bir kolajen jel kullanıldı ve bu sayede derinin robot yüzüne tutunması sağlandı. Ayrıca, robotların üzerindeki deri katmanı, hareket sırasında oluşabilecek hasarları iyileştirebilecek şekilde tasarlandı.

Bu gelişme, yapay zeka ve robotik teknolojilerin insan benzeri özelliklere sahip yapılarda nasıl kullanılabileceği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor.