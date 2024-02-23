Aden

Marib-Sana yolu, hükümetin kontrolü altındaki Marib kenti (merkez) ile Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'yı (kuzey) birbirine bağlıyor. Yol, ülkede iç savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana kapalıydı.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Sultan el-Arade, yaptığı yazılı açıklamada, "Marib-Sana'ya kara yolunun açıldığını duyuruyoruz. Diğer tarafın (Husilerin) da halkın hareketini kolaylaştırmak için benzer bir adım atmasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Marib-Sana yoluna yaptığı ziyaret sırasında, bu yolun açılmasına ilişkin duyurunun "siyasi ve askeri liderlerle istişarede bulunularak yapıldığını" belirten Arade, halkın acılarını hafifletmek için Yemen'deki Taiz kentine (güneybatı) giden yol da dahil olmak üzere tüm kapalı yolların açılmasının önemini vurguladı.

Arade, "Yemen'in tüm kentlerindeki tüm ana yolların halkın yararına açılması konusunda herkesin işbirliği yapmasını umuyoruz. Savaş ya da barış olsun, diğer tüm konuların ise ayrı bir yeri vardır." ifadelerine yer verdi.

Taiz kenti 2015'ten bu yana Husilerin kuşatması altında bulunuyor. Ülkede devam eden iç savaş nedeniyle Taiz'de şehir içi ve şehirlerarası ana yolların kapanması veya zarar görmesi, halkın yolculuklarda büyük sıkıntı yaşamasına yol açıyor.

Öte yandan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Arade'nin "tüm yolların açılması" çağrısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Marib-Sana yolunun açıldığını duyurarak Sana (...) üzerindeki kuşatmayı sona erdirmek iyi." sözlerine yer verdi.

Karşı tarafa öncelikle "diğer geçitleri açması, tüm illerdeki diğer yollardaki ablukayı kaldırması ve yollardaki askerileştirmeyi kaldırması" çağrısında bulunan Husi, Arade'nin tüm yolların açılması çağrısına ilişkin ise yanıt vermedi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.