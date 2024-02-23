Ankara

Lazzarini, BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e hitaben yazdığı mektubunda, "Gazze'de benzeri görülmemiş insani ihtiyaçların olduğu bir dönemde, İsrail'in UNRWA'nın lağvedilmesi yönünde defalarca yaptığı çağrılar ve bağışçılardan gelen fonların dondurulması nedeniyle Ajans'ın kırılma noktasına ulaştığını size bildirmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 4 aydan fazla bir sürede dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla çocuk, gazeteci, sağlık personeli BM personelinin öldürüldüğüne dikkati çeken Lazzarini, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Geriye kalan son hastaneler de çöküyor ve doktorlar çocukların uzuvlarını anestezi yapmadan kesiyor. Bu da çocuklar, ebeveynleri ve sağlık personeli için acıyı yeni bir düzeye taşıyor. BM uzmanlarına göre, kıtlık kapıda."

İsrail UNRWA'yla ilgili iddialarına ilişkin kanıt sunmadı

Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerinin Filistinli direnişçiler tarafından kullanıldığına dair iddiaların ortaya atıldığını hatırlatan Lazzarini, buna karşın bugüne kadar İsrail'in UNRWA'ya hiçbir kanıt sunmadığını aktardı.

UNRWA'ya yönelik İsrail'in ortaya attığı iddiaları gerekçe gösteren 16 bağışçı ülkenin, toplam 450 milyon dolarlık bağışlarını dondurduğuna dikkati çeken Lazzarini, söz konusu ülkelere, finansman sağlanmadığı takdirde UNRWA'nın bölgedeki operasyonlarının mart itibarıyla ciddi şekilde tehlikeye gireceğini anlattığını dile getirdi.

Bazı İsrailli yetkililerin UNRWA'nın faaliyetlerini engellemek için Ajans'ı Hamasla ilişkilendirmeye çalıştığını anımsatan Lazzarini, UNRWA'nın İsrail tarafından Doğu Kudüs'teki merkezlerden atıldığını, vize, vergi muafiyeti, sevkiyat, banka hesapları ve diğer cezai tedbirlerle ilgili çeşitli kısıtlamalara tabi tutulduğunu bildirdi.

Lazzarini, buna karşılık herhangi bir BM kuruluşu gibi UNRWA'nın da ev sahibi devletlerin desteği olmadan faaliyet gösteremeyeceğine dikkati çekti.

"İsrail, Filistin topraklarında siyasi parametreleri değiştirmeyi amaçlıyor"

"Bölgesel barış, güvenlik ve insan hakları açısından ciddi sonuçları olan devasa bir felaketin eşiğinde olmaktan endişe ediyorum." ifadelerini kullanan Lazzarini, mektubuna şöyle devam etti:

"Bugün İsrail hükümetinin UNRWA'nın kapatılması yönündeki çağrıları, Ajans'ın tarafsızlığıyla ilgili değildir. Bu çağrılarla işgal altındaki Filistin topraklarında barış için Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen, uzun süredir devam eden siyasi parametreleri değiştirmeyi amaçlıyorlar. UNRWA'nın Filistinli Mültecilerin haklarını koruma ve onların devam eden kötü durumuna tanıklık etme rolünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. UNRWA'nın yetkisi siyasi çözüm vaadini bünyesinde barındırıyor. 7 Ekim saldırılarından iki hafta önce İsrail Başbakanı, Genel Kurul'a tüm Filistin'i kapsayan gelecekteki İsrail'in bir haritasını sundu. UNRWA'nın aynı bölgedeki Filistinli Mültecilere hizmet sunma yetkisi ise bu haritanın gerçeğe dönüşmesine engel teşkil ediyor."

BM Genel Kurulunu UNRWA'yı desteklemeye çağıran Lazzarini, UNRWA'nın görev alanı ile onu siyasi saiklere karşı savunmasız bırakan gönüllü katkılara dayanan finansman yapısı arasındaki boşluğu kapatacak bir çözüm bulunması çağrısında da bulundu.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.