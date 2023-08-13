Antalya’da eşinden ayrı yaşayan beyin anevrizması hastası 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Ateş’in geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elektrik saati söküldü.

Kepez ilçesinde ikamet eden Ateş’in çalınan elektrik saati sonucu kablolar açıkta kaldı. Yüksek sıcaklıkların devam ettiği Antalya’da elektriksiz kalan Ateş polise şikayette bulundu.Madur kadın 3 gün boyunca sıcak havada elektriği olmadan karanlıkta yaşadı.

Yetkililer yardıma koştu

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ yetkilleri Ateş’in talebi üzerine harekete geçti Aynı zamanda beyin anevrizması hastası olan Ateş’in mağduriyeti giderildi.Sıcak havalarda elektriğe kavuşan Ateş, “Hiç umutlu değildim. Belki 1 hafta ışıksız kalırız diye düşündüm. Sıcakta klimasız kalacaktık. Ama haber sonrası hemen gelip elektriğimi bağladılar, beni karanlıktan kurtardılar, yetkililere de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER:MERVE ELÇİ