Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.