Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen karşılaşmada, Helenius'a oranla daha atak bir oyun sergileyen 33 yaşındaki Joshua, 7. rauntta rakibini nakavt ederek mücadeleden galip ayrıldı.

İki buçuk yıl sonra ilk kez nakavtla kazanan Anthony Joshua, 29. profesyonel karşılaşmasında 26. galibiyetine ulaştı. Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini uzun süre elinde tutmasının ardından Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e üst üste iki kez yenilerek bu unvanlarını rakibine devretmişti.

Kariyerinin 37. maçına çıkan 39 yaşındaki Helenius ise 5. kez mağlubiyet yaşadı.

AA