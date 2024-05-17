TSK Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamada, 1995'ten itibaren vekaleten kurban temin ve kesim faaliyetinin yapıldığı hatırlatılarak, temin ve kesimlerin Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

Bugün itibarıyla vekaleten kurban bağış kabulünün başladığı ve bir hisse bedelinin 11 bin 850 lira, 370 dolar ve 345 avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Vekaleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmaların, şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına dağıtılacağı aktarıldı.

Tüm kesimlerin görüntülü kayıt altına alındığı ve bağışçıların, kesim yapıldığı anda kısa mesaj ve e-posta ile bilgilendirildiği kaydedildi.

Ayrıca bağışçılara, kurban kavurması (yurt içinde), teşekkür mektubu, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu eden bağışçılara da kurban kesimi görüntülerinin ulaştırıldığı ifade edildi.

- İşlemler, Vakfın internet sitesi üzerinden yapılabilecek

Vekaleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelirin, yardım planı dahilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacağı belirtilen açıklamada, işlemlerin, anlaşmalı bankaların Türkiye genelindeki şubelerinden, internet bankacılığını kullanarak herhangi bir ek ücret ödemeden veya "www.mehmetcik.org.tr" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Vekaleten kurban bağışlarının ayrıca, Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki temsilcilikler ve şirketler vasıtasıyla makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartı ile yapılabileceği aktarıldı.

Yurt dışından ise, "www.mehmetcik.org.tr" internet sitesi üzerinden, internet alışverişlerine açık kredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabileceğinin bilgisi verildi.

Bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihinin 14 Haziran Cuma günü saat 17.00, yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarihin 12 Haziran Çarşamba günü saat 16.00, Vakıf online bağış sisteminden bağışlar için ise son tarihin 16 Haziran Pazar günü saat 18.00 olduğu kaydedildi.