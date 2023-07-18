ESKİŞEHİR- ESMEK’in kent merkezi ve ilçelerde bulunan eğitim merkezlerinde 7-14 yaş çocuklar için 48 branşta ücretsiz olarak düzenlediği “Yaz Okulu” eğitimleri büyük bir katılımla devam ediyor.

Bu kapsamda İnönü ilçesinde düzenlenen ESMEK Yaz Okulu’na yaklaşık 100 öğrenci katılırken, çocuklar yaz tatillerini sosyalleşerek ve öğrenerek eğlenceli bir şekilde geçiriyor.

Eğitim merkezindeki faaliyetlerin yanı sıra Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde resim, müzik, cimnastik, dans ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinlik düzenleyen ESMEK İnönü Eğitim Merkezi, çocukların havacılıkla tanışmasını sağlayan etkinlikler ile de farkındalık yaratmaya devam ediyor.

ESMEK kursiyeri çocuklar İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde yamaç paraşütü eğitmenlerinden teorik yer uçuşu eğitimleri alırken, zipline ile de eğlenceli ve keyifli anlar yaşıyor.

Etkinliklerle hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade eden çocuklar, tatil döneminde bu tür faaliyetlere katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

HABER: ERCAN AYDIN