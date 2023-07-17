SİVAS- Sivas Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı rahatlatmak adına hayata geçirilen proje kapsamında çalışmaların %85’i tamamlandı. Altyapı çalışmalarının son bulduğu projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bölgemize değer katacak ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projenin daha sonuna yaklaştık” dedi.

Ulaşım projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Hilmi Bilgin, “Şehrimize değer katacak, şehir içi ulaşımda yaşanan trafik sorununa önemli ölçüde katkı sağlayacağına inandığımız Alibaba Çayboyu Bağlantı Yolundaki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Alibaba, Seyrantepe, Çayboyu Mahallemizi Necmettin Erbakan Bulvarı ve Erzincan Çevre Yoluna bağlayacak projemizi yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bölünmüş yol olarak planladık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor sona doğru yaklaşıyoruz” dedi.

Bilgin; “Göreve geldiğimiz andan itibaren hem şehrimizin kısa vadeli sorunlarını çözmek hem de uzun vadede bölgelerimize katkı sağlayacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Yol medeniyettir anlayışıyla birlikte şehrimizin bu bölgesinin gelişimini sağlamak, hem de yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirebilmek için alternatif yol çalışmalarımıza önem veriyoruz. Burada içerisinde bisiklet yollarımızın, yürüyüş yollarımızın tamamlandığı, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarını barındıran, aydınlatmasıyla altyapısıyla örnek bir çalışmaya imza atacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Gerçekten büyük bir proje bugünkü rakamlarla harcanan para 35 milyon TL… Bir o kadar daha harcayarak 70 milyon TL değerindeki projemizi tamamlayacağız. Hizmet ve eser siyasetinde şehrimize değer katacak, vizyon verecek ve daha yaşanabilir bir Sivas olması noktasında çalışmalarımız devam edecektir. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gezi ve incelemeler sırasında Başkan Bilgin’e Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu ve ilgili birim müdürleri ile müteahhit firma yetkilileri eşlik etti.

HABER: ERCAN AYDIN