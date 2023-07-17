ŞANLIURFA- Karaköprü ve Haliliye ilçelerini birbirine bağlayan ve yaklaşık 40 kırsal mahallenin doğrudan faydalandığı, yaklaşık 30 bin kişinin kullandığı grup yolunun asfaltla buluşturulması bölge halkı ve sürücüler tarafından takdirle karşılandı.

Kırsaldaki mahallelerde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlatılan çalışmalarda ekipler, kentin 13 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme işlemlerini yapıyor.

Daha önceden sathi asfalt olan ve vatandaşların yenileme ve genişletme talebi üzerine yatırım programına alınan “Güllübağ, Yusufkuyu, Yeroluk, Dağeteği, Mıcıt, Melo, Zeytin, Gölpınar, Aşağı İçkara, Yukarı içkara, Kavakbaşı, Canoğlu, Kanoğlu, Yukarı Koymat, Aşağı Koymat, Kengerli, Küçük Yenice, Yenice, Diphisar, Güvemli, Hayrettin, Yıldız, Akçakebir, Özveren, Ağılmus, Gölcük, Yedikuyu, Culfacık, Güzelbulak, Kabahaydar, Aslıhan, Konaç, Kemerli, Ağzıbüyük, Akoğlan, Kalınbayat, Saklıca, Üçkuyu, Bayramlı, Kayacık, Yeniköy'ü bağlayan grup yolundaki asfaltlama çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.

Daha önce yolu bozuk olması sebebiyle kullanmak istemediklerini söyleyen sürücüler yolun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmasının ardından daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yaptıklarını aktararak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

HABER: MERVE ELÇİ