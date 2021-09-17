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KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI

17 Eylül 2021 Cuma 16:58
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KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI

Özel Haber – ARAŞTIRMA

Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, (Kara Fatma) Erzurumlu Yusuf Ağa’nın kızıdır. Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler üstlenir. Eşinin şehit düşmesinden sonra Fatma Seher'in savaş sahnesine çıktığı görülür. Akrabalarından oluşan bir müfreze oluşturur.

“Artık kadın erkek yok, artık İstiklal var” diyerek canını siper eden Kara Fatma, Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden biridir.

Cesaretinden ötürü "gözü kara" olduğu için Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Kara Fatma" diye anılan Fatma Seher Hanım Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin ister. "Kara" lakabını da ve üsteğmen rütbesini de Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği komuta eder.

Kurtuluş savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıklar yüzünden "İstiklal Madalyası" almaya hak kazanan  "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden 1920'li yıllarda Mudurnu'ya da gelerek Kuvayi-i milliye'cilere destek verdi .
Balkan Harbi'nden İstiklal Harbi'ne, Erzurum'dan Bolu'ya, İzmit'ten Bursa'ya elinde mavzer, hem erkek hem kadın askerlere kumandanlık eden, Atatürk tarafından üsteğmenlik rütbesine kadar yükseltilmiştir.

Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul'a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay'a bağışlar. Fatma Seher, 2 Temmuz 1955'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti.

Kara Fatma 1955 gazetelerinde yer aldığı gibi açlıktan değil hastalıktan ölmüştür. İstanbul, Erzurum ve Bursa hattında olduğu iddia edilen mezarı Kulaksız Mezarlığı'nda kayboldu. İstiklal Madalyası ise Darülaceze'den çalındı.

Kara Fatma'ya ait İstiklal Madalyası, fotoğrafı ve ceketi Kasımpaşa'daki bahriyeliler tarafından alınarak müzeye kondu. Deniz müzesi ve envanter kayıtlarını incelediği halde madalyanın izine rastlanamamıştır…

Kara Fatma'nın Abdülhamit Han döneminde yaptırılan Darülaceze'de açlık ve sefalet nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin 3 Temmuz 1955 tarihinde hakkında pek çok haber çıktı. Ancak bu haberin tamamen aspragas yalan haber olduğu ele geçen belgelerle ortaya çıktı  Edinilen belgeye göre Kara Fatma, hasta olduğu için Darülaceze'de 11 gün yattı. Belgede Kara Fatma'nın yattığı bölüm, ne zaman vefat ettiği, vefat ettikten sonra cenazesini alanlar ve mezarlık kaydı yer almaktadır.

Milli Mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher'in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyı gözler önüne sermektedir.

Yüce Türk milletinin şanlı tarihi Kara Fatma gibi destan yazmış binlerce kahramanın öyküleri ile ile dopdoludur bu kahramanımız başta kurtuluş savaşımızda mücadele eden can verip şehadet mertebesine ulaşmış yada gazi olmuş kahramanlarımıza Yüce Allahtan rahmet diliyor mekanları cennet olsun diyoruz…

Önce Vatan Gazetesi

KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN EFSANE KADIN KAHRAMANI KARA FATMA DESTANI
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