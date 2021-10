FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Sevgili dostum enerjist yaşam koçu Elif Kiraz’ın yeni kitabı Az yayınevinden çıktı. Kristallerin Gücü kitabını, çok emekler vererek ihtiyacı olanlara yetişen bir dernek olan Sokak Lambası derneğinde sıcak bir ortamda imzaladı Elif hanım ve tüm gelir, kurucusu olan sevgili dostumuz Serap Irmak ev sahipliğinde derneğe bağış olarak yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkürler, hayırlı olmasını diliyorum. Kitabın içeriğini Elif Hanımda dinliyoruz;

İstanbul Fatih’te bulunan ve her gün sokakta yaşayan evsiz insanlara yemek pişirip dağıtan, sel deprem vb afetlerde ilgili bölgeye gidip erzak, iş gücü her ne gerekiyorsa yapan tamamen gönüllülerden oluşan Serap İrmak önderliğinde kurulmuş bir dernek “Sokak Lambası Derneği”, “İnsana rast gelesiniz” mottosuyla her gün yılmadan usanmadan çalışan muhteşem gönüllü insanlardan oluşuyor. Enerji eğitimlerime katılan bir öğrencim ki ben yol arkadaşlığı kelimesini uygun buluyorum vesilesi ile yollarımı kesişti bu dernekle ve içten, samimi yardımlarını gece gündüz demeden çalışmalarını görmek beni çok etkiledi.

Aurataş Elif Kiraz eğitimlerimiz ve felsefemiz yardımlaşma farkındalıkla yaşamda insan olarak işlemek ve bu noktaya gelmek için kendimizle yüzleşme, arınma, anne karnından başlayan süreçte aldığımız bizi yoran üzen kodları dönüştürmek daha sonrasında bu kodlardan işlemek üzerine işte bu misyon ortak misyonumuz bu dernekle çünkü onlar kimsenin önünden gözlerini kapatıp geçmiyorlar ihtiyacı olan kişilere balık tutmayı öğreterek yeniden yaşamda yerlerini bulmayı hedefliyorlar bu ortak misyonumuz sebebiyle elimden geldiği kadarıyla çorbada tuzum bulunsun niyetiyle her zaman yanlarındayım.

Zaman zaman ücretsiz eğitim ve seminerlerim zaman zaman gelir bağışlanmak üzere gerçekleştirdiğimiz seanslar ve ilk kitabım “Şifanın Gücü” ve ikinci kitabım “Kristallerin Gücü” kitaplarının imza günlerinin gelirlerini dernek yararına olacak şekilde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum.

Bir zincirin halkasıyız, komşusu açken tok uyumanın utancının duyulması gerektiğinin altı çizilen, komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi insan olmanın erdemine dikkat çeken sözler ve öğretiler ile büyüdük ve bunların eyleme dönüştürülmesi gerektiği kanaatidindeyim.

Sevgi, bilgi paylaştıkça azalmaz çoğalır. Gurdjieff’in çok sevdiğim bir sözü vardır “Gerçek sevgi içimizde var olan kozmik güçtür ve eğer onu kristalleştirirsek dünyadaki en büyük güç olur” işte bu gerçek sevginin kristalleşerek insanlara kendi güçlerini hatırlatmanın yolu için yazdığım kitabım “Kristallerin Gücü” bu amaca hizmet etmektedir.

Kristaller yalnız üzerimizde taşıyacağımız aksesurlar değillerdir onlar kozmik bilginin kaydını taşıyan araçlardır.

Doğru bilgi ve doğru ellerde sonsuz bir güçlerdir. Bu alana meraklı herkesi “KRİSTALLERİN GÜCÜ” adlı kitabımı okumaya davet ediyorum

RENKLERİNE GÖRE KRİSTALLER

Yüzyıllar boyunca duyduğumuz, dinlediğimiz masallarda geçen, geleceği gösteren sihirli küreler, krallara, padişahlara güç veren kristal yüzükler, iyilik perilerinin asaları vb. pek çok doğaüstü güç yüklü olduğu kabul edilen ve onlara doğal taş, kristal isimleri verdiğimiz bu mineraller gerçekte nasıl kullanılır, nelere nasıl fayda sağlar; hücre zarımız, iskelet ve dişlerimiz, hatta kulağımızın içinde dahi olan kristalleri tanımak ve sistemin bize hediyesi olan bu araçları evinizde, işinizde, üzerinizde doğru kullanmak adına bu büyüleyici dünyaya adım atacaksınız...

Tanrı mineralde uyudu,

Bitkide düş kurdu,

Hayvanda uyandı,

İnsanda kendini buldu.

ÖMER HAYYAM

Her maddenin enerji alanı olan, tüm Dünya’yı çevreleyen manyetik alana torus denir.

Dünya’nın, gezegenlerin, Güneş sisteminin, bitkilerin ve atomun dönüşü üzerinde torus örüntüsü vardır. Evrenin modelinin de torus şeklinde olduğu kabul ediliyor.

İnsan bedeni üzerinde de manyetik olarak var olan torus örüntüsü aynı zamanda kutsal bir geometridir. İnsan bedeninde çakralar, torusun merkezinden geçen ana hat üzerindedir.

Doğal taşlar da torustan (manyetik alandan) enerji çeker.

Yerkürenin içindeki, yüzeyindeki kimyasal elementler, mineraller, çeşitli etkenlerle birleşerek kristalleri ve değerli taşları meydana getirirler.

Oluşum ve gelişimlerini milyonlarca yılda tamamlayan bu değerli taşlar, sürekli olarak içlerine, güçlü elektromanyetik enerji de depolarlar.

Tarih boyunca doğal taşlar, hükümdarlara güç ve kuvvet vermeyi destekleyici, tüccarlara bolluk bereket odaklanması, dinî kaynaklarda nazar için ve çeşitli kültürlerde doğa olaylarını etkilemekten tutun da pek çok alanda kullanılmıştır.

Vücudumuzda çok sayıda kristal bulunur.

Hücre zarımız sıvı kristallerden oluşur, kalsiyum fosfat kristallerinden oluşmuş iskelet yapımız vardır, dişlerimiz apatit mikro kristallerinden oluşur, iç kulakta kalsit kristalleri, dengemizi korumakta destekleyicidir.

İnsan vücudunun çoğunu oluşturan su da kristalin bir şekle sahiptir.

İşte kristalleri tüm bu değerlerine göre, yani sahip oldukları minerallere, enerjilerine göre üzerinizde taşıyabilir, ev ve iş yeri gibi alanlarınızda kullanabilirsiniz.

Renklerine göre, şekillerine göre, minerallerine göre, çakralarınıza göre, astrolojik haritanıza göre, niyet ve dilekleriniz için uygunluğuna göre, rahatsızlıklarınıza göre, ritüellerinize göre seçip kullanacağınız kristaller çeşitlilik gösterir. Geniş bir alan olması sebebiyle Kristallerin Gücü isimli kitabımda daha detaylı anlattığım kristalleri okuyucularımız için renklerine göre analizini kısaca yapalım;

RENKLERİNE GÖRE KRİSTALLER

Gümüş-Gri Renkli Kristaller:

Değişim göstermeye yönelik simya özelliğiyle metaliktir. Gözle görülmez olanı açığa vurur, mükemmel bir yol arkadaşıdır.

Siyah Renkli Kristaller:

Güçlü bir koruyucu ve topraklayıcıdır. Negatif enerjileri depolar ve dönüştürür. Mükemmel bir arındırıcıdır.



Kahverengi Kristaller:

Kök çakranın altındaki, toprağa bağlı olan çakramız ile uyumlu titreşir. Topraklayıcı ve koruyucudur. Toksik yayılımları ve negatif enerjiyi emer. Dengede ve merkezde olmamızı sağlar.



Pembe Renkli Kristaller:

Olağanüstü yumuşak ve koşulsuz sevgi enerjisini taşır. Huzur verir. Anksiyeteyi yatıştırır.



Şeftali Renkli Kristaller:

Nazikçe enerji verir. Sevgi ve eylemi bir bütün hâline getirerek, kalp çakrası ile sakral çakrayı bütünleştirir, birleştirir.



Kırmızı Renkli Kristaller:

Kök ve sakral çakraların titreşimiyle uyumludur. Libidoyu yükseltir, yaratıcılığı teşvik eder. Enerji verir ve aktive eder. Gereksinime göre enerji verir veya enerjiyi geri çeker. Kanı, kanamaları ve yangı ve iltihapları tedavi eder.



Turuncu Renkli Kristaller:

Sakral çakra ile uyumludur. Zindelik verir. Yaratıcılığı, kendine güveni ve kararlılığı artırır, destekleyici enerjisel yapı oluşturur, bolluk enerjisini harekete geçirir.

Sarı Renkli Kristaller:

Solar pleksus çakra ve zihinle uyumludur. Berraklık ve şeffaflık aşılar. Duygular ile zihin arasında denge oluşturur. Altın renkli kristaller bereket ve refah ile ilişkilendirilir, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklarda destekleyicidir.



Yeşil Renkli Kristaller:

Kalp çakrası ile uyumludur. Duygusal anlamda iyileşme sağlar ve şefkat duygusunu güçlendirir. Sakinleştirici, arındırıcıdır. Dinginlik sağlar.



Yeşil-Mavi ve Turkuaz Renkli Kristaller:

Üçüncü gözü aktive eder. Kalbi ve sezgiyi birleştirir. Derin huzur ve rahatlama sağlar. Yüksek benliğimize hitap eder. Spiritüel farkındalığı ve metafizik yetenekleri ortaya çıkarır. Yüksek bilinç içinde olmamızı sağlar.



Mavi Renkli Kristaller:

Boğaz ve üçüncü göz çakraları ile uyumludur. Kendini ifade etmeyi, iletişimi destekler. Daha yüksek bilinç katmanına çıkmamızı sağlar. Sezgileri ve metafizik yetenekleri açığa çıkarır; mistik bir algı geliştirmemizi sağlar.



Lavanta-Leylak-Mor Renkli Kristaller:

Daha üst çakralar ve çok boyutlu gerçekliklerle uyumludur. Spiritüel enerjiyi madde boyutuna çeker ve metafizik yetenekleri açığa çıkarır. Başkalarına faydalı olmayı destekler.



Beyaz Renkli Kristaller:

Daha üst çakralarla ve varlığın daha üst boyutlarıyla uyumlu titreşir.

Sistemde her şey bir bütündür, kadim bilgiler ışığında Anadolu’da tarih boyunca kullanılan doğaltaşları anlamak bir çok bilgiyi de hatırlamamıza olanak sağlayacaktır neyi nasıl kullanacağını hatırlamak özgürlüktür.

Okuyucularımıza keyifle fayda sağlaması dileklerimizle