Haber: Mert Osman Erman

Bir federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2020 seçiminin sonucunu değiştirmeye yönelik komplo kurmak suçlamasıyla yapılacak duruşması öncesinde jüri havuzunu kirletebilecek "aşırı uyarıcı" ifadeler kullanmamak konusunda uyardı.

Ancak Yargıç Tanya Chutkan, Bay Trump'ın, savcıların avukat ekibine sunduğu hassas olmayan bazı kanıtları kamusal olarak paylaşmasına izin verdi.

Cuma günkü karar, gizli malzemeleri ifşa edebileceği ve tanıkları caydırabileceği endişesi taşıyan özel savcıya bir darbe oldu.

Washington DC'deki 90 dakikalık bir duruşmada, yargıç tarihi davaların normal şekilde devam ettiğini söyledi.

"O bir suç sanığıdır. Her türlü diğer suç sanığı gibi kısıtlamaları olacak," dedi.

"Sanığın bir siyasi kampanyada yer alması, ona herhangi bir suç davasındaki herhangi bir sanığa verilen daha fazla veya daha az hareket alanı sağlamayacak."

Bay Trump'ın kamusal olarak neyi ifşa edebileceği, eski başkanın avukat ekibi ile federal savcılar arasında verilen birkaç savaştan sadece biridir.

Koruma emri nedir?

Koruma emri talepleri ceza davalarında oldukça rutindir. Birçok durumda, savunma ekipleri emirleri reddetmek istemez çünkü bunu yapmak savcıların kanıtları teslim etme sürecini yavaşlatır.

Ancak bu durumda, Bay Trump ve avukatları, ifade özgürlüğünün baskılandığını ve sadece hassas bilgilerin gizli tutulması gerektiğini savundu.

Yargıç Chutkan, bu konuda hemfikirdi. Ancak, yürürlükteki davaya yönelik olarak Birinci Değişiklik haklarının "mutlak olmadığını" belirtti ve duruşmasında "sirk atmosferine" izin vermeyeceğini uyardı.

Eski başkan, eski yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a gizli ödeme iddialarıyla ilgili olarak New York'ta yaklaşan başka bir dava kapsamında zaten bir koruma emri altındadır. Onun avukat ekibi, ayrıca sınıflandırılmış belgeleri yanlış yönetme iddiasıyla ilgili başka bir davada da benzer koşulları kabul etti.

Case Western Reserve Üniversitesi'nde eski bir federal savcı ve hukuk profesörü olan Kevin McMunigal, "Florida davasını farklı kılan şey, belgelerin kendilerinin gizli olmasıdır" dedi.

"Ve orada, tanıkların çoğu belgeleri ele geçiren FBI ajanları olacak. Onlar caydırılmayacaklar."

Duruşma yerinin değiştirilmesi mümkün mü?

Koruma emri, Washington DC davasındaki Bay Trump için sadece anlaşmazlık noktalardan biri değil. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri başkentinde adil bir duruşma bekleyemeyeceğini çünkü şehir seçmenlerinin ezici çoğunluğunun Demokrat adaylara oy verdiğini savunuyor.

Avukatı John Lauro, yakındaki West Virginia'yı bir alternatif olarak önerdi.

Ancak herhangi bir yer değiştirme olasılığı son derece düşüktür.

6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınında yer alan 3 düzine katılımcı, duruşmalarını şehir dışına taşımayı talep etti, ancak bazen Trump tarafından atanan yargıçlar tarafından reddedildi.

Temmuz ayında savcılar, "[DC] sakinlerinin çoğunun Donald Trump'a karşı oy kullandığı gerçeği, bu sakinlerin davada kanıtları tarafsız bir şekilde değerlendiremeyeceği anlamına gelmez" şeklinde bir savunma sundu.

DC mahkemelerinin baskınla ilgili birçok dava ile ilgilenmesi, "çok sayıda örnek" yarattı ve bu da mekan değiştirme isteğine karşı çalışacak, Virginia'daki Richmond Üniversitesi'nden hukuk profesörü Carl Tobias'a göre.

"Bu mahkemede başka yargıçlar zaten [DC]'nin büyük ve çeşitli olduğunu ve 12 tarafsız yargıcın oturamayacağı varsayımının gerçekdışı olduğunu söyledi," dedi.