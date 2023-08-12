Haber: Mert Osman Erman

Fransız sahil güvenliği yetkilisi Premar'dan bir sözcü, AFP'ye 5 ila 10 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Yetkililere göre İngiliz ve Fransız sahil güvenlik ekipleri gemiden yaklaşık 50 kişiyi kurtardı.

Birçok kişi, Dover'da cankurtaranla getirilen tahta parçalarında görüldü, ancak yaralanmaların ve kesin sayıların boyutu net değil.

RNLI, bir cankurtaran ekibinin Cumartesi günü 04:00 BST'den hemen önce göreve başladığını söyledi.

Fransız yetkililer, Calais yakınlarındaki Sangatte açıklarında "durmuş" bir tekne haberleri üzerine çağrıldıklarını söyledi.

İlk kurban yerel bir savcının AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre 25 ila 30 yaşları arasında bir Afgan erkekti.

Bir kurtarma botunda bulunan bir gönüllü, Reuters haber ajansına göçmenlerin batmakta olan teknedeki suyu çıkarmak için ayakkabılarını kullandıklarını söyledi.

Anne Thorel, teknenin "çok fazla" insanla dolu olduğunu söyledi.

İngiliz Kanalı, günde 600 tanker ve 200 feribotun geçtiği dünyanın en tehlikeli ve en yoğun deniz rotalarından biridir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan olayla ilgili daha fazla ayrıntı istendi ve İçişleri Bakanı Suella Braverman olayı "trajik bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Dover Milletvekili Natalie Elphicke, olayın Fransız sahilinde ortak devriyelerin gerekliliğini vurguladığını söyledi.

"Bu aşırı kalabalık ve denize elverişsiz ölüm tuzakları, açıkçası Fransız yetkilileri tarafından öncelikle Fransız sahilinden ayrılmalarını engellenmeli," dedi.

Bir diğer küçük tekne de sıkıntıya düştü, ancak İngiliz Sahil Güvenliği'ne göre tüm yolcular kurtarıldı.

Hükümet verilerine göre, 10 Ağustos itibarıyla bu yıl 15.826 kişi küçük teknelerle İngiliz Kanalı'nı geçti.

Bu olay, yeni göçmen teknesi Bibby Stockholm'de Legionella salgınından korkuları nedeniyle İngiliz hükümeti baskı altındayken meydana geldi. Gemideki ilk göçmenler, su sistemine bakteri bulunduğu için gemiden çıkarıldı.