HABER: DİNÇER KARACALAR

TYT ve AYT sınavlarının ardından aday öğrencileri tercih maratonu bekliyor olacak. Gençlerin geleceği için önemli bir zaman dilimi olan tercih döneminin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Aksi takdirde yanlış yapılan bölüm tercihi hem üniversite hayatı boyunca hem de iş hayatı boyunca kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir.

TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı haziran ayı içinde çoğu öğrenci ve veli artık hazırlık dönemini bir kenara bırakıp, odaklarını tercihlere yöneltti. Ülkemizde okul, bölüm ve meslek tercihleri her ne kadar sürecin en son aşamasında yapılsa da dünyada bu durumun daha farklı geliştiği görülüyor. Özellikle Batı’da öğrenciler hayallerindeki okul ve bölümlere aylar öncesinde tek tek başvuruyor, gerekirse çeşitli mülakatlara giriyor. Sınava girmek ise genelde en son aşama oluyor. Oysa bizde öğrenciler genellikle bu tür tercihlerini sınavda elde ettikleri puana göre, yaklaşık 2 haftalık çok dar bir zaman aralığında yoğun stres altında gerçekleştiriyor.