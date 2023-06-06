İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Perili Köşk'te 10 Haziran'da gerçekleştirilecek iki yeni atölyede, sergilerdeki eserlerden ilham alan çocuklar hayal gücünü sanatsal çalışmalara dönüştürecek.

"Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü" başlıklı ilk atölyede 6-8 yaş grubu katılımcılar, "UVA: Kaosun Eşiği" sergisinden yola çıkarak kendi manzara çalışmalarını oluştururken, 6-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek "Bir Köşk Hayal Ediyorum" isimli atölyede ise sıra dışı malzemeler ve led ışıkları kullanarak kendi deneysel maketlerini üretecek.

Atölyeler hakkında detaylı bilgiye "www.borusancontemporary.com" adresinden ulaşılabilir.