Haber: Damla Oya Erman

O zamandan beri bu gök cismi, Güneş'in etrafındaki bir yörünge üzerinde iç güneş sistemi boyunca seyahat ederken parlaklığını artırdı.

Kuyruklu Yıldız, Salı günü Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak, yaklaşık 78 milyon mil (125 milyon kilometre) uzaklığa gelerek önümüzdeki beş gün boyunca potansiyel olarak görülebilir olacak.

17 Eylül'de, Kuyruklu Yıldız'ın yıldıza çok daha yaklaşacağını, yaklaşık 21 milyon mil (yaklaşık 34 milyon kilometre) uzaklıkta geçeceğini belirten Comet Hale-Bopp'un ortak keşfi olan ve Earthrise Institute'in kurucusu ve başkanı olan Alan Hale'e göre.

Nishimura'nın bir yörüngeyi yaklaşık her 430 ila 440 yılda tamamladığını belirtti. "Yani son yaklaşık olarak 1590 yılında, teleskopun icadından önce Güneş'e yakın geçtiği (ve belki Dünya'ya daha yaklaştığı) zaman olmuş olabilir," diye yazdı.

Ancak o dönemde kaydedilen kuyruklu yıldızlar, Nishimura ile uyuşmuyor gibi görünüyor, ama Hale'e göre o zaman görülebilmek için oldukça parlak olması gerekiyordu.

Kuyruklu yıldız Nishimura'yı görmek için

Kuyruklu yıldız, uzaklık nedeniyle ancak zorla görülebilecek kadar zayıf ışığa sahiptir ve yere yakın bir şekilde hareket edecektir, bu yüzden onu görmenin en iyi yolu, Chodas'a göre dürbün kullanmaktır. Ve şehir ışıklarından uzak karanlık gökyüzü, en iyi izleme deneyimini sunar.

Sky and Telescope, gökyüzü gözlemcilerine kuyruklu yıldızı nasıl görebileceklerine dair yardımcı olabilecek grafikler paylaştı.

Eğer kuyruklu yıldızı gece gökyüzündeki diğer nesnelerden ayırmaya çalışıyorsanız, kuyruklu yıldızın kuyruğunun her zaman güneşten uzak yöne işaret edeceğini unutmayın çünkü güneş ışığının sürekli olarak ince toz parçacıklarına itme yaptığını söyledi. Arizona'daki Lowell Gözlemevi'nde astronom olan Dave Schleicher.

Ve kuyruklu yıldız, diyatomik karbonun varlığı nedeniyle fotoğraflarda yeşilimsi görünse de, güneş ışığının toz taneciklerinden yansıması nedeniyle dürbünlerle neredeyse renksiz veya hafif pembe görünecektir, ki bunlar bebek pudrasındaki taneciklerden daha küçüktür, dedi Schleicher.

Kuzey Yarımküre'deki kişiler için Chodas, sabah şafağının yaklaşık yarım saat öncesinde doğu-kuzeydoğu ufukunun net bir görünümünü bulmayı öneriyor. Sabah şafak veya sivil şafak olarak da adlandırılan bu zamanın sizin bölgenizde ne zaman meydana geldiğini belirlemek için Time and Date'i kullanabilirsiniz.

Bu hafta boyunca her gün kuyruklu yıldız güneşe biraz daha yaklaştıkça, zaman penceresi daralır ve kuyruklu yıldız daha da yakına gelir. "Bu, daha önce kuyruklu yıldızları gözlemlediyseniz dışında bu kolay bir kuyruklu yıldız olmayacak," dedi.

Kuyruklu yıldızın güneşe ve ufka ne kadar yakın olduğu, görülmesi o kadar zor olacaktır.

Çarşamba günü, kuyruklu yıldız Dünya ile Güneş arasından geçecek.

"Teorik olarak, birkaç gün sonra akşam gökyüzünde erişilebilir olabilir, ancak hâlâ gökyüzündeki güneşe oldukça yakın olacak ve parlak alacakaranlık içinde gömülü olacak," dedi Hale. "Eğer beklenenden çok daha parlak olmazsa, muhtemelen görünmez olacaktır."

Kuyruklu yıldız Nishimura için neler gelecek?

Kuyruklu Yıldız Nishimura'nın Güneş'e ne kadar yaklaşacağı göz önüne alındığında, yoğun sıcaklık onu yok edebilir.

Çodas, "Donmuş buzlar ısındıkça ve gazlara dönüştüğünde, kuyruklu yıldızın parçalanabileceği" dedi. "Bu, nükleusun boyutuna bağlı olarak değişir, çünkü 'komanın' içinde gaz ve tozdan oluşan bir atmosfer tarafından çevrilidir."

Ancak kuyruklu yıldızın en az bir önceki güneşe yakın geçişini zaten atlattığını ve muhtemelen daha fazla atlattığını göz önüne alarak, Hale ve diğer uzmanlar onun hayatta kalmasını bekliyor.

"Eğer güneşten geçişini sağsalim atlatırsa, Ekim ayının başlarında Güneş'in Dünya'dan uzak tarafına geçecek ve ardından Kasım ayında Güney Yarımküre'nin sabah gökyüzünde görünecek," dedi Hale. "O muhtemelen birkaç ay daha görünür olacak, ancak güneş ve Dünya'dan uzaklaştıkça giderek daha soluk olacaktır."

Ardından, kuyruklu yıldızın Dünya'nın yanından geçtiği başka 400 yıl geçecek.

Eğer Kuyruklu Yıldız Nishimura'yı görmek için şansı kaçırırsanız, Hale'e göre önümüzdeki 16 ay içinde gece gökyüzünde görünmesi beklenen birkaç kuyruklu yıldız daha bulunmaktadır.

Hale'e göre, Kuyruklu Yıldız Pons-Brooks Nisan ayında güneşe en yakın olacak ve o zamandan yaklaşık bir ay kadar boyunca çıplak gözle zayıf bir şekilde görülebilir olacak. Haziran ayında, Kuyruklu Yıldız Olbers, güneşe yaklaşacak ve dürbünlerle görülebilecek. Ve Ocak ayında keşfedilen Kuyruklu Yıldız Tsuchinshan-ATLAS, Eylül 2024'ün sonlarına doğru güneşe en yakın olacak ve Ekim 2024'ün ortalarında Dünya'yı ziyaret edecek ve çok parlak olma potansiyeli taşıyacak.