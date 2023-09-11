Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bu manzaralar son yedi yıldır Fuji Dağı'nın yamaçlarını devriye gezen deneyimli bir dağ bekçisi olan Miho Sakurai için çok da yabancı değil.

Sakurai, "Şu anda dağda kesinlikle çok fazla insan var; sayılar eskisinden çok daha fazla," diye CNN Travel'a yakarışta bulunuyor.

Fuji Dağı 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenince, UNESCO'nun danışman organı olan Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi (ICOMOS), dağ yetkililerine kalabalıkları yönetmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Ancak, 2012'de 2 milyon ziyaretçiden 2019'da 5 milyonun üzerinde ziyaretçiye çıkan, dağın popüler beşinci tırmanma istasyonuna gelen ziyaretçi sayısının iki katından fazla arttığına dair Yamanashi il hükümetine göre, Fuji Dağı'nı ziyaret edenlerin sayısı arttıkça problem daha da büyüdü.

Uzmanlar, kalabalıklar yüzünden Fuji Dağı'ndaki dağcılık deneyiminin hızla düştüğünü söylüyorlar. Ve bu yıl sadece birkaç ay önce Temmuz ayında tırmanma sezonunun açılmasından bu yana, yaklaşık 65 bin dağcı zirveye ulaştı, bu da 2019'a göre yüzde 17 artış anlamına geliyor.

Yetkililer, Covid sonrası turizm patlamasının binlerce kişiyi daha dağa getirdiğini söylüyorlar ve Japonya'nın Yamanashi ve Shizuoka ilçeleri üzerinde uzanan dağın çevresel durumunun "kritik bir noktaya" ulaştığından korkuyorlar.

Yamanashi il hükümeti yetkilisi ve ünlü dağ uzmanı Masatake Izumi, "Overturizm - ve buna bağlı olarak çöp, artan CO2 emisyonları ve sorumsuz dağcılar gibi sonuçlar - Fuji Dağı'nın karşılaştığı en büyük sorun," diyor.

ICOMOS Japonya Başkanı Yasuyoshi Okada, Mount Fuji'nin kutsallığını ve Dünya Mirası olarak değerini "korumak için" "overturizmin ele alınması gerektiğini" söyledi.

"Disneyland gibi"

Turist kalabalıkları, gün doğumunu izlemek için Fuji Dağı'nın zirvesine doğru ilerliyorlar.

Fuji Dağı'nın 10 tırmanma istasyonundan biri olan beşinci istasyon ("Gogome"), 3 bin 776 metrelik dağın yaklaşık yarısında bulunuyor. Izumi'ye göre, dağın ziyaretçilerinin yüzde 90'ını alan burası, ziyaretçilerin çoğunluğunun Tokyo'dan Fuji Subaru Line dağ yolunu kullanarak otobüsler, taksiler ve elektrikli araçlarla geldiği yerdir.

"Yaklaşık 60 yıl önce Japonya'nın motorizasyon döneminde inşa edilen Fuji Subaru Line, ülke genelindeki insanlara Fuji Dağı'nı deneyimleme fırsatı sunan doğrudan bir noktaya erişim sağladı," diyor Izumi.

Günümüzde Tokyo'dan buraya giden dağcılar, araçları yol boyunca bir dizi sensörü geçerken kısa bir süreliğine bir halk şarkısı çalınca işittiklerini söylüyorlar.

1911 yılında Sazanami Iwaya tarafından yazılan "Fuji no Yama" veya "Fuji Dağı" adlı şarkı, popüler bir turistik destinasyonu kutluyor. Şarkı sözleri, Fuji Dağı'nın büyüklüğünü vurguluyor ve onu "Japonya'nın en büyük dağı" olarak niteliyor ve "bağlarda başını gösteren kar kıyafeti içinde" olarak tanımlıyor.

Fuji Dağı'nın 10 tırmanma istasyonundan biri olan beşinci istasyon, dağın ziyaretçilerinin %90'ını alır.

Bu şarkı sözleri, uzmanların Fuji Dağı'ndaki dağcılık deneyiminin kalabalıklar yüzünden hızla düştüğünü söylemeleriyle keskin bir tezat oluşturuyor.

Yamanashi yetkilisi Izumi, özel araçlarla artık tamamen elektrikli değillerse beşinci istasyona kadar çıkamayan ziyaretçilerin artık daha fazla otobüsle istasyona taşındığını belirtiyor.

Dağın sınırlı tuvalet tesislerine ve dört tıbbi istasyonuna olan halkın baskısı da artıyor, diye ekliyor.

Yoğun beşinci istasyonda, otobüslerle gelen dağcı gruplarına yolculuklarını temiz tutmak için 1,000 yen (7 dolar) bağış yapmalarını öneren Mount Fuji koruma fonu çalışanı Tomoyo Takahashi, "Burası Disneyland gibi, çok fazla insan var," diyor. "Herkes 1,000 yen ödemez ve bu beni üzüyor. Sadece Mount Fuji'nin mirasını gerçekten takdir eden ziyaretçilerin geldiği yüksek bir zorunlu giriş ücreti olmalı."

Disiplinsiz dağcılık

Deneyimli dağcılar için dağcılık deneyimi özellikle azalıyor, diyor Tokyo Üniversitesi Ulusal Parklar ve Fuji Dağı uzmanı Kiyotatsu Yamamoto.

Resmiyetçiler, Covid sonrası turizm patlamasının bu yıl dağa binlerce ek turist getirdiğini söylüyorlar.

"Dağ yollarındaki sıkışıklık ve trafik sıkışıklıkları, dağcılar arasında hoşnutsuzluğun büyük bir kaynağıdır, çünkü güneşin doğuşunu görmek isteyen dağcılar, tümü zirveye yakın toplanır ve eskiden iki saatte çıkılan bir bölümü çıkmak için dört saat harcarlar," diyor.

Hong Konglu dağcı Vito Fung Yiu Ting, Fuji Dağı'na gelmeden en az üç ay önce bir dağ evinde bir gece rezervasyon yaptığını söylüyor.

"Dışarıdan görmek istiyordum, ama yine de buna değdiğini düşünüyordum," diye CNN Travel'a döndükten sonra söylüyor.

Ancak herkes önceden iyi plan yapmaz. Örneğin, deniz seviyesine dönmek için dağ evinde konaklamadan gece tırmanışa başlayan "bullet climbing" denilen bir eğilim nedeniyle yükseklik hastalığı ve hipotermi riski artmıştır, çünkü dağ bekçisi Sakurai, Fuji Dağı'ndan.

Yamamoto, deneyimsiz dağcıların bazılarının sıcak kalmak için tuvalette uyuduğunu, tırmanma ekipmanlarını yol boyunca attığını veya yasak bölgelerde kamp yaptığını ekliyor.

"Kaliteye dönüş" turizmi

Yıllar içinde, Fuji Dağı'nı korumak için önlemler alındı.

Örneğin, Fuji Dağı'nı koruma amacı güden kar amacı gütmeyen Fujisan Kulübü'nden gönüllüler, 2004 ile 2018 yılları arasında zirvenin eteklerinde 992 temizlik faaliyeti gerçekleştirdi ve 74 bin 215 katılımcı 850 ton çöp topladı.

Geçen yıl, grup, GPS verilerini yakalayan ve bir alanın türlerini ve miktarlarını haritalandıran kameralarla donatılmış elektrikli bisikletlerle çöp devriyeleri yapmaya başladı.

Fujisan Kulübü'nden gönüllü Nanai Tatsuo, "Bu, dünyanın ilk e-bisikletler ve yapay zeka kullanarak çöp devriyesi denemesidir," diye CNN'e söylüyor.

Ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için yetkililer, Yoshida yolunun popüler tırmanışı için günlük 4 bin dağcıya kadar olan ziyaretçi sayısını sınırladı, diyor ulusal parklar uzmanı Yamamoto.

Ancak pratikte, bu hedefe sadık kalmak zor bir iş.

ABD'deki gibi, Japonya'daki ulusal parklar ve Dünya Mirası alanlarının ziyaretçileri dışarıda tutan kapıları yoktur. Dağcıları yolları tıkamak için yasalar ve yerel yönetim yasaları gerektirir, bu da ilerlemenin yavaş olduğu anlamına gelir, diyor.

Yamamoto, yalnızca otopark yerleri rezerve eden ziyaretçilere veya dağda rezervasyon yaptıran dağcılara izin veren bir sistem kurmanın önerildiğini söylüyor.

Bu arada Izumi, yerel yönetimin dağa nasıl erişim sağlayan insanların radikal bir şekilde değiştirmek istediğini söylüyor.

Mümkün seçenekler, Fuji Subaru Line yolunun üstünde hafif raylı toplu taşıma sistemi inşa etmek, böylece arabaların ve otobüslerin beşinci istasyona kadar yolculuk etmesini engellemek olabilir.

Izumi, kalabalık kontrolünün, insanların tren bileti almak zorunda kaldığında ve yerel yönetimin hareket ve varış saatlerini belirlediğinde daha kolay olacağını düşünüyor. Ayrıca, insanların Fuji Dağı ve dağa nasıl doğru tırmanacaklarını öğrendikleri trenlerde dersler düzenlenmesini önermiştir.

"Fuji-san acı içinde bağırıyor. Sadece iyileşmeyi bekleyemeyiz; overturizmi şimdi ele almalıyız," diyor.