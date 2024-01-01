Haber: Mert Osman Erman

Bu mesaj, Tayvan'ın 13 Ocak'taki kritik seçimleri öncesinde, adanın önümüzdeki dört yıl boyunca Çin ile olan çapraz-boğaz politikasını belirleyecek olan bir dizi seçim öncesi geliyor.

Ayrıca, geçen yılki mesajında Tayvan'ın "aynı aile"nin bir parçası olduğunu söylediği daha güçlü bir ton kullandı.

Çin, seçimler öncesinde Tayvan'a yönelik askeri baskıyı artırdı.

Çin, 23 milyon nüfuslu özerk adayı, sonunda Pekin'in kontrolü altında olacak bir ayrı eyalet olarak görüyor. Tayvan, kendi anayasası ve demokratik olarak seçilmiş liderleri ile Çin anakarasından ayrı bir varlık olarak kabul ediyor.

Ayrıca, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Yılbaşı konuşmasında adanın Çin ile ilişkilerinin "Tayvanlıların iradesi" tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Hükümeti, Pekin'in yeni bir başkan ve hükümetin seçileceği seçime müdahale etmeye çalıştığı konusunda defalarca uyardı.

Tayvan'ın Kuomintang partisi (KMT), geleneksel olarak Pekin ile daha sıcak ilişkileri savundu - ancak Çin yanlısı olmadığını iddia ediyor. KMT'nin ana rakibi olan Tsai'nin Demokratik İlerici Partisi (DPP), Tayvan'ı son sekiz yıldır yönetiyor ve Çin'e karşı daha güçlü bir tutum alıyor - egemen olduğunu ve Çin'in bir parçası olmadığını ısrarla belirtiyor.

Xi'nin son yorumları, Çin'in birleşme konusundaki uzun vadeli politikasıyla uyumludur, ancak Xi'nin geçen yıl verdiği mesaja kıyasla daha keskin bir ton taşıyor, o zaman "Tayvan Boğazı'nın her iki tarafındaki insanlar... aynı ailenin üyeleridir" demişti.

Tayvan meselesi ayrıca ABD ve Çin arasındaki ilişkileri de gerdi ve Çin, Washington'un Tayvan'a yönelik herhangi bir algılanan desteğini kınadı. Pekin, "barışçıl birleşmeye müdahale eden dış güçlere karşı tüm gerekli önlemleri alma seçeneğini saklı tuttuğunu" söyledi.

Ancak her iki ülke de yeni yıla olumlu bir mesajla girdi ve Xi ile ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü tebrik mesajları paylaştı.

Xi, "karşılıklı saygıya, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalmak, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkileşimde bulunması için doğru yoldur" dedi. Çin devlet medyası CCTV'nin Reuters'a atıfta bulunduğunu bildirdi.