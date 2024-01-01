Haber: Mert Osman Erman

Bir gazete makalesinde, İngiltere'nin bu önemli deniz yolunu korumak için "doğrudan önlem almakta istekli" olduğunu belirtti.

Mr. Shapps, Aralık ayında İngiliz bir savaş gemisinin Kızıldeniz'de şüpheli bir saldırı dronunu düşürdüğünü vurgulayarak "daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğimizi" söyledi.

Houthis, İsrail-Hamas savaşı başladığından beri yabancı gemilere saldırdı.

İran destekli isyancı grup, Hamas'ı desteklediğini açıkladı ve İsrail'e seyahat eden gemilere saldırdığını, 100'den fazla dron ve füze saldırısı başlattığını söyledi.

ABD ve İngiliz savaş gemileri, bu füzeleri ve dronları, büyük maliyetle düşürüyor, ancak Houthis'i durmaları konusunda uyarıyor ve aksi takdirde askeri müdahale riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor.

Mr. Shapps'in Daily Telegraph'daki makalesinde "Houthis, yanlış anlamamalı: yasa dışı gasp ve saldırılar için zararlı aktörleri sorumlu tutmaya kararlıyız." dedi.

Ve ekledi: "Devam eden Kızıldeniz saldırganlığı, hesaplama hatası ve bölgesel bir çatışmayı tetikleyebilecek bir tırmanış riski taşıyor."

Eğer Kızıldeniz korunmazsa, yazdığı gibi, "bu, Güney Çin Denizi ve Kırım dahil başka yerleri tehdit etmeye çalışanları cesaretlendirmenin riskini taşır."

Mr. Shapps, durumun "uluslararası toplum için bir test" olduğunu ve İngiltere'nin "müttefiklerimizle sağlam durmamız gerektiğini" belirtti.

ABD, Aralık ayında bölgedeki gemileri korumak için uluslararası bir deniz operasyonu başlattı. Bu ittifaka İngiltere, Kanada, Fransa, Bahreyn, Norveç ve İspanya gibi ülkeler katıldı.

Bu ittifakın bir parçası olarak, İngiltere'ye ait bir Tip 45 Muhripi olan HMS Diamond, o ay içinde şüpheli bir saldırı dronunu düşürdü. Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması'nın bir hedefi öfke içinde vurduğu ilk kez olduğunu söyledi.

Pazar günü, ABD Donanması, Houthi "küçük tekneleri" ni imha ettiğini ve mürettebatının bir konteyner gemisine binmeye çalıştığını bildirdi.

Yakındaki ABD savaş gemilerinden gelen helikopterler, bir yardım çağrısına yanıt verdi - ve üzerlerine ateş açıldıktan sonra üç tekneyi "savunmada" batırdı.

Mürettebat öldü ve dördüncü tekne bölgeden kaçtı.

ABD, İngiltere ve müttefikleri için sorun, Houthis'in füze rampalarını hedef almanın Orta Doğu'daki mevcut krizi ciddi şekilde tırmandırabilecek olması ve Batı'yı ve İran'ı doğrudan karşı karşıya getirebilecek olmasıdır.

Bu aynı zamanda Batı'nın - Arap dünyasında görüldüğü gibi - İsrail'in yanında Gazze çatışmasına katıldığı şeklinde görülebilir.

Kızıldeniz, dünyanın en önemli deniz yollarından biridir çünkü Avrupa ile Asya'daki pazarları birbirine bağlar. Küresel ticaretin yaklaşık% 12'si, Houthis'in gemilere hedef aldığı Bab El Mandeb Boğazı'ndan geçer.

Analistler, Houthi saldırılarının fiyatların yükselmesine neden olabileceğini, çünkü aynı zamanda Orta Doğu'da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları için de en önemli rotalardan biri olduğunu uyarıyor.