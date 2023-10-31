Haber: Mert Osman Erman

Yargıç Evangelos Thomas, aday turlarına lisans veren Whakaari Management Limited (WML) tarafından yapılan "şaşırtıcı başarısızlıkları" eleştirdi.

Bu dava, Yeni Zelanda düzenleyicisi Worksafe NZ tarafından getirilen bu türün en büyük eylemidir.

Şirket NZ$1.5m (928.000 dolar; 724.000 pound) kadar ceza ödeyebilir.

Aralık 2019'daki patlama, adada o sırada bulunan insanların neredeyse yarısını öldürdü. Çoğunluğu turistlerdi, bunların 17'si Avustralya'dan ve 3'ü ABD'dendi.

Başka 25 kişi yaralandı ve birçoğu ciddi yanıklarla karşı karşıya kaldı.

Whakaari adıyla da bilinen yanardağ, ölümcül patlamadan önce haftalarca artan bir rahatsızlık belirtileri gösteriyordu.

Bu, Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağıdır ve 2011'den bu yana bir şekilde patlama yapmaktadır.

Felaketle ilgili 13 parti suçlandı. WML, altı kişi suçlu olduğundan ve altı kişi suçlamaları reddedildiğinden, sonuçları alan son kişiydi.

Cezalar Şubat ayında verilecek.

Şirketi sahiplenen James, Andrew ve Peter Buttle adlı üç kardeş, yanardağı devraldı ve diğer işletmelere adaya turlar düzenleme izni verdiler.

Şirketin avukatı, sadece bir arazi sahibi olduğunu ve adaya yapılan turları ve bunların nasıl yapıldığını etkin bir şekilde denetlemediğini savundu.

Ancak yargıç, aktif yanardağı "yönettiğini ve denetlediğini" söyledi ve oradaki riski en aza indirgeme görevini yerine getirmedi.

Bu, uygun risk değerlendirmeleri yapmama ve gerekli uzmanlarla yeterince iletişim kurmama başarısızlığını içeriyordu.

Yargıç Thomas, şirketle işçilerinin güvenliği ile ilgili ikinci bir suçlamayı reddetti.

Felaket, WorkSafe NZ tarafından yürütülen en kapsamlı ve karmaşık soruşturmayı tetikledi ve aynı zamanda 2014 ile 2019 arasında adadaki faaliyetleri izlememekle eleştirildi.

Whakaari'deki turistik faaliyetler patlamadan bu yana yeniden başlamadı.

Whakaari'ye tur bileti alan bazı turistler, ABD'deki Florida merkezli şirketi dava ederek yerleşimlere ulaştılar.

Oğlu Hayden Marshall-Inman adada ölen Avey Woods, kararın "çok duygusal" olduğunu söyledi.

"Artık bir şeyler beklemiyor gibi hissediyoruz - bugün bir cevabımız oldu ve ileriye gidebiliriz," dedi ve Yeni Zelanda'nın 1News'e söyledi.

Kardeşi Simon ve onun ergen kızı Zoe Hosking ile birlikte ölen Meredith Dallow, bir kararın olduğu için "rahatladığını ve minnettar olduğunu" söyledi. "Uzun bir süredir adalet," diye ekledi.