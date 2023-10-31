Haber: Damla Oya Erman

Moda dünyasındaki "Philophiles" olarak bilinen sadık takipçiler için bu, uzun bir bekleyişin ardından gelen müjdeli bir haberdi. Phoebe Philo, özellikle Fransız lüks markaları Chloé (2001-2006) ve Celine'i (2008-2017) baştan aşağıya yeniden tasarladığı dönemlerden bu yana büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Philo'nun sofistike eserleri ve zarif tarzı, modaya büyük etki yapmıştır. Tasarımcı, sadece moda endüstrisinin takdirini kazanmakla kalmamış (2011'de CFDA'nın Yılın Tasarımcısı seçildi ve 2014'te moda dünyasındaki etkisi nedeniyle İngiliz İmparatorluğu Nişanı alanlardan biri olmuştur), aynı zamanda çalışmaları binlerce hızlı moda kopyacısını ortaya çıkarmıştır - ki bu durumu "gerçekten onur verici ve heyecan verici" olarak tanımlamıştır.

150 parçalık "sorumlu" koleksiyon, beklenenden daha az üretildiğini belirten bir basın açıklamasıyla tanıtıldı. Bugün, Phoebe Philo'nun posta listesine kayıtlı olan hayranlar, "A1" olarak adlandırılan lansman koleksiyonunun duyurusunu nihayet aldılar. Bu lansmanın arkasında herhangi bir reklam, kampanya veya moda şovu olmadı. Koleksiyonun 150 parçasıyla birlikte Phoebe Philo'nun misyon beyanı geldi: "Genel çevresel etkiyi ele almak amacıyla, odak noktamız aşırı tüketim, atık ve moda tedarik zinciri sorunlarıdır," şeklinde bir basın açıklamasında belirtildi. "Amacımız, sürekliliği yansıtan bir ürün yaratmaktır. Phoebe Philo iş modeli, üretim ile talep arasında sorumlu bir denge yaratmayı amaçlar. Bizim için bu, beklenenden daha az üretim anlamına gelir."

Ancak koleksiyonun fiyat aralığı, ceketler için 4,000 ile 16,500 dolar arasında olduğu için hemen tükenmesini zor hayal etmek. Sosyal medyada bazı insanlar fiyat noktasından hayal kırıklığına uğramış durumda. Bir kullanıcı, "Hayal kırıklığına uğradık," diye yazdı. Ancak uygunluk her zaman Phoebe Philo'nun tarzı olmamıştır. Kendisi hiçbir zaman yüksek sokak markalarıyla işbirliği yapmamıştır, ki bu günümüz modasında yaygın bir uygulamadır. Bunlar, lüks yatırım parçalarıdır ve klasiklerin bir yelpazesini sunar (örneğin, çıkarılabilir pelerin işlevine sahip khaki renkli trençkot veya ekonomik olarak adlandırılan "Erkek Palto" gibi), ki bu parçalar asla modası geçmez, hatta birini almak için birkaç yıl biriktirmeniz gerekebilir.

Philo'nun son koleksiyonu klasik gardırop gereksinimlerini sunsa da, hiçbir şey sıkıcı değil. Her güvenilir temel parça için, sizi her şeyi yeniden düşünmeye zorlayacak şaşırtıcı bir açıklamalı parça bulunuyor. Kürk astarlı Birkenstock terlikleri gibi ilginç detaylar, bu koleksiyonda da yer alıyor. Örneğin, el ile tarama nakışlarla süslenmiş paçalı pantolonlar, tüy veya kuş tüyü gibi bir doku sunuyor. Dokulu püsküller, yüksek boyunlu asimetrik bir mini elbise olarak karşımıza çıkıyor ve sonuç olarak neredeyse hayvan derisine benzeyen bir malzeme ortaya çıkıyor. Başka yerlerde, düz ve ağırlıklı altın bir kolye, "Mum" kelimesini sonsuz olarak tekrar ediyor.

Bugün tanıtılan parçalar, önümüzdeki aylarda tam koleksiyonu oluşturacak şekilde zaman içinde eklemelerle desteklenecek. İkinci bölüm olan "A2", 2024 İlkbahar'ında gelecek. Bu koleksiyonun da benzer bir ilgiyle karşılanıp karşılanmayacağı ise ilerleyen zamanlarda görülecek.