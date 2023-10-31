Haber: Damla Oya Erman

Tezlerinde Luther, özellikle günahların bağışlanması için ödeme yapma uygulaması olan "tövbeler"i istemenin yanı sıra Roma Katolik Kilisesi'nin aşırılıklarını ve yolsuzluğunu kınamıştır. O dönemde, Mainz Başpiskoposu ve Papa Leo X tarafından görevlendirilen bir Dominiken rahibi olan Johann Tetzel, Roma'daki St. Peter Bazilikası'nın restore edilmesini finanse etmek için Almanya'da büyük bir bağış kampanyasının içindeydi. Wittenberg'de tövbelerin satışını yasaklayan Prens Frederick III bilinirken, birçok kilise üyesi bunları satın almak için seyahat etti. Döndüklerinde, satın aldıkları bağışları Luther'a gösterdiler ve artık günahları için tövbe etmelerine gerek olmadığını iddia ettiler.

Luther'ın bu uygulamaya duyduğu hayal kırıklığı, onun 95 Tez'i yazmasına yol açtı. Bu tezler hızla satıldı, Latince'den Almanca'ya çevrildi ve geniş bir şekilde dağıtıldı. Bir kopyası Roma'ya ulaştı ve Luther'ı fikrini değiştirmesi için ikna etme çabaları başladı. Ancak o sessiz kalmayı reddetti ve 1521'de Papa Leo X resmi olarak Luther'ı Katolik Kilisesi'nden aforoz etti. Aynı yıl, Luther, Kutsal Roma İmparatoru Charles V tarafından yazılarını geri çekmemeyi bir kez daha reddetti. Charles V, Luther'ı bir suçlu ve sapkın ilan eden Worms Edict'i'ni çıkardı ve onu herhangi bir sonuç olmaksızın öldürme izni verdi. Prens Frederick tarafından korunan Luther, 10 yıl süren bir Almanca İncil çevirisi üzerinde çalışmaya başladı.

"Protestan" terimi ilk kez 1529'da ortaya çıktı, Charles V'nin her Alman devletinin Worms Edict'i'ni uygulayıp uygulamama seçeneği veren bir hükmü iptal ettiğinde. Birçok prens ve Luther'ın destekçisi, Tanrı'ya olan bağlılıklarının imparatora olan bağlılığını alt ettiğini ilan eden bir protesto yayınladılar. Rakipleri tarafından Protestanlar olarak bilinmeye başladılar; zamanla bu ad, Kilisenin reforme edilmesi gerektiğine inanan herkese uygulanmaya başladı, hatta Almanya dışındakilere bile. Luther doğal nedenlerle 1546'da öldüğünde, devrimci inançları Protestan Reformu'nun temelini oluşturmuştu ve önümüzdeki üç yüzyıl boyunca Batı medeniyetini devrimleştirecekti.