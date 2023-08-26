Haber: Mert Osman Erman

Rusya, olay yerinden 10 ceset ve uçuş kayıtlarının çıkarıldığını ve Wagner şirketi başkanı Yevgeny Prigozhin'in öldüğü varsayılan bir jet kazasının yerinden çıkarıldığını belirtiyor.

"Sıvı genetik testler şu anda yapılmaktadır," dedektifler diyor.

Uçak, Moskova yakınlarında Çarşamba günü düştü ve bomba veya füzenin kazaya neden olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Kremlin'in Prigozhin'i öldürme emri verdiği iddiaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü daha önce BBC'ye söylediği gibi "tamamen yalan" olarak nitelendirildi.

Prigozhin - bir zamanlar Putin sadık bir destekçisi - Haziran ayında paralı asker savaşçıları tarafından başarısız bir şekilde gerçekleştirilen silahlı bir isyanı yönetti.

O dönemde Bay Putin isyanı "ihanet" olarak nitelendirdi, ancak daha sonra Wagner paralı askerlerinin ya Rusya'nın düzenli ordusuna katılması ya da Moskova'nın müttefiki Belarus'a gitmesi için bir anlaşma yapıldı.

Yine de isyanın ardından birçok gözlemci, 62 yaşındaki Prigozhin'i "ölüme mahkum bir adam" olarak tanımlayarak Rusya devlet başkanının Wagner şirketi başkanını asla affetmeyeceğini iddia etti.

Cuma günkü gazetecilerle yapılan telefon konferansında Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya başkentinin kuzeybatısındaki Tver bölgesinde Çarşamba günü meydana gelen hava kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin "trajik" ölümleri etrafında "çok fazla spekülasyon" olduğunu belirtti.

Yolcu listesine göre Prigozhin ve sağ kolu Dmitry Utkin ile beş diğer yolcu ve üç mürettebat üyesi, Embraer Legacy 600 jetinde bulunuyordu.

"Batı'da elbette bu spekülasyonlar belirli bir açıdan geliyor. Hepsi tamamen yalan," diyen Peskov devam etti.

"Şu anda çok fazla gerçek bilgiye sahip değiliz, gerçekler resmi soruşturma sırasında netleştirilmeli," dedi.

Ve jetin manifestosuna rağmen Peskov, Kremlin'in Prigozhin'in kesinlikle düşen uçakta olduğu konusunda onayı olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Prigozhin'in varsayılan ölümü aynı zamanda Wagner şirketinin geleceğini de daha da belirsiz hale getirdi.

Cuma günü Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Wagner savaşçılarının ülkesinde bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak birçok uzman, Lukaşenko'nun emirleri Kremlin'den aldığına inanıyor. Başkan Putin, kazayla ilgili neredeyse 24 saat boyunca sessiz kaldıktan sonra, tüm kurbanların ailelerine taziye dileklerini iletti.

Ayrıca Putin, Prigozhin'i "yetenekli bir kişi" olarak tanımlayarak "hayatta ciddi hatalar yaptığını" söyledi.

Ancak uçak düştüğü anından itibaren, kazanın neyin neden olduğu konusunda çılgınca spekülasyonlar yapıldı.

Pentagon, Wagner şirketi başkanının muhtemelen öldüğünü düşündüğünü belirtirken, bir Amerikan yetkilisi CBS News'e düşen uçaktaki patlamanın muhtemelen kazanın en olası nedeni olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden, Cuma günü ABD'nin uçağın düşmesine neyin neden olduğunu kesin olarak belirlemeye çalıştığını söyledi.